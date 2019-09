 Sterke ontwikkeling cloud- en hostinggebruik in Nederland

Eerste resultaten cloudadoptie onderzoeksmonitor bekend - De marktpenetratie in Nederland van (public) cloud en hosted IT oplossingen is in 2019 met respectievelijk 59 procent en 65 procent, aanzienlijk te noemen. En de verwachting is dat de groei van de uitbesteding van IT activiteiten en inzet van cloud nog duidelijk toe zal nemen de komende jaren.



De balans in IT-budgetten slaat namelijk steeds meer door richting hosting en cloud.

DHPA en HPE zijn dit jaar gestart met een onderzoeksmonitor naar cloudadoptie in Nederland. Elk kwartaal worden eindgebruikers (bedrijven en instellingen in Nederland vanaf twintig medewerkers en meer) ondervraagd over hun IT-situatie. Ook wordt gevraagd in hoeverre en waarom zij gebruikmaken van cloud- en hosted-oplossingen.



Ruimte voor groei

Er is nog veel ruimte voor groei voor wat betreft cloud- en hostingoplossingen. Meer dan de helft van de applicaties die nu in gebruik zijn bij organisaties betreft namelijk nog een "on premise" installatie (dus lokaal, binnen de organisatie geregeld). Wat betreft IT-specifieke taken als applicatie-ontwikkeling, security, gegevensopslag en backup slaat de balans inmiddels verder door richting cloud en hosted voorzieningen t.o.v. interne oplossingen.



Twintig procent van Nederlandse bedrijven en instellingen heeft een Cloud First beleid

Eén op de vijf organisaties in Nederland stelt cloudoplossingen voorop bij keuzes in zijn IT. Eenzelfde deel heeft juist voorkeur voor "on premise" IT-oplossingen. Twee op de vijf organisaties laat het juist afhangen van de situatie en kijkt dan wat de optimale oplossing is.

Steeds meer organisaties gaan in de basis uit van cloudoplossingen voor hun IT-organisatie en willen hun eigen "on premise" voorzieningen afbouwen.

"We zijn bevestigd in ons vermoeden dat het gebruik van cloud- en hostingdiensten en -oplossingen in Nederland al een grote vlucht heeft genomen," zegt Ruud Alaerds, directeur van DHPA, Trusted Cloud Experts, de branche-organisatie voor cloud- en hostingbedrijven. "Bijzonder positief en ook meer verrassend is dat Nederlandse bedrijven en instellingen voor hun cloud- en hostingoplossingen heel vaak van lokale IT-dienstverleners en lokale service providers gebruik maken. Dat bevestigt de belangrijke rol die lokale Nederlandse IT-bedrijven hebben, ook bij een transitie naar de cloud."

Clemens Esser, CTO bij Hewlett Packard Enterprise in Nederland: "Het onderzoek onderstreept wat wij in de praktijk zien gebeuren. Voor Office365 en andere SaaS-applicaties is een cloudoplssing vaak al standard procedure. Maar ook voor nieuwe applicaties en Data Analyse worden tegenwoordig cloudoplossingen overwogen. Logisch, gezien de vele tools die de diverse cloudoplossingen bieden en de flexibiliteit die daarmee ontstaat om effectief om te gaan met de eisen die data-analyses aan de IT stelt. Naast deze beweging naar cloud, zie ik dat veel klanten hun bestaande applicaties ofwel zelf "on premise" blijven beheren, ofwel bij een Service Provider onderbrengen. Veel klanten hebben of krijgen dus te maken met een hybride omgeving. HPE heeft deze trend al lang geleden aan zien komen en haar portfolio hierop afgestemd," aldus Esser.