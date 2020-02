 Vergroot het succes van uw webshop met VPS hosting

Een Virtual Private Server (VPS) is ideaal voor webshops - Waar de fysieke winkel het steeds lastiger lijkt te krijgen, floreren de online webwinkels. In tien jaar tijd is het aantal webwinkels in Nederland zelfs vertienvoudigd. Consumenten bestellen bovendien steeds meer producten via een online aanbieder. Vorig jaar gaven consumenten meer dan 25 miljard euro uit aan webwinkels. Managers die verantwoordelijk zijn voor sterk groeiende webshops, merken helaas regelmatig dat niet alle webshops berekend op een grote hoeveelheid nieuwe bezoekers en klanten.



Tilaa legt uit waarom een Virtual Private Server (VPS) ideaal is voor groeiende webshops.



Verantwoordelijk voor sterk groeiende webshops?

De meeste managers zullen aanvankelijk niet veel aandacht hebben voor hostingplannen van webshops waar zij verantwoordelijk voor zijn. Wanneer een online shop echter plotseling sterk groeit, kan echter snel blijken dat het huidige hostingplan de hoeveelheid bezoekers niet meer aan kan. Uiteindelijk resulteert dit in een langzame webshop of zelfs een webshop die (tijdelijk) onbereikbaar is voor klanten. Voor u als manager ligt dan de uitdaging om dit probleem op te lossen, aangezien een slecht functionerende webshop voor een daling qua omzet kan zorgen. Wanneer blijkt dat het hostingplan niet meer toereikend is door (snelle) groei, kan hosting via een VPS de ideale oplossing zijn.



De kracht van een virtual private server

Wanneer u kiest voor een VPS, wordt de webwinkel gehost op een server met eigen resources, zoals een besturingssysteem, hardware en bandbreedte. Door deze verdeling van resources, bestaat er geen connectie met andere websites die op dezelfde server draaien. Dit in tegenstelling tot het regelmatig gekozen shared hosting, waarbij resources van de server worden gedeeld door meerdere partijen. Doordat een VPS draait op een eigen partitie, wordt de stabiliteit en snelheid van uw webshop verbeterd. Dit maakt een Virtual Private Server een toekomstbestendige oplossing voor managers die een positieve gebruikerservaring willen bieden aan klanten.



Ideaal voor groeiende bezoekersaantallen

Een ander belangrijk voordeel van een VPS is dat uw als manager de volledige controle heeft over de server. Dit houdt niet alleen in dat u zelf snel (gegevens) kunt wijzigen of bestanden kunt uploaden. Het is verder mogelijk om makkelijk meer bandbreedte toe te voegen. Extra capaciteit is binnen enkele ogenblikken toegevoegd. Bij toenemende bezoekersaantallen blijft de website altijd optimaal functioneren. Tilaa legt verder uit: "Een VPS heeft een uptime van circa 99,9 procent. Bovendien zorgt de schaalbaarheid ervoor dat er altijd voldoende resources beschikbaar zijn. Hierdoor blijven de laadtijden optimaal en kunnen klanten op ieder moment probleemloos winkelen in uw webshop."



Veiligheid speelt een belangrijke rol voor consumenten

Maar niet alleen qua websiteprestaties heeft een VPS diverse voordelen ten opzichte van shared hosting. Tilaa ziet dat vooral e-commerce managers steeds beter begrijpen wat het belang is van online veiligheid. "Het veilig omgaan met zowel klant- als bedrijfsgegevens wordt steeds belangrijker. Consumenten worden steeds gevoeliger over wat er met hun persoonlijke gegevens gebeurt. Vertrouwen klanten de veiligheid van uw webshop niet, dan zullen ze minder snel tot een aankoop overgaan. Daarom is een groot voordeel van een VPS dat data afzonderlijk wordt opgeslagen. Hierdoor hebben hackers geen kans om deze data onrechtmatig te bemachtigen. Hierdoor zal uw webshop niet snel negatief onder de aandacht komen door bijvoorbeeld een datalek of complete storing,"aldus Tilaa.