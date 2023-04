 Bijna helft van de organisaties maakt al gebruik van 5G

Hogere snelheid, verhoogde productiviteit en betere gebruikservaring - De helft van de Nederlandse organisaties (47 procent) maakt momenteel al gebruik van 5G. Dat blijkt uit onderzoek van NTT DATA onder 500 IT-professionals. Het is dan ook niet gek dat zestien procent van de organisaties meer geld uitgeeft aan 5G dan aan andere opkomende technologieën. Deze blijken dan ook niet allemaal even populair.



Zo wordt vooral blockchain nog weinig ingezet: slechts 23 procent van de organisaties maakt hier al gebruik van.



Voordelen van 5G

De populariteit van 5G is te danken aan de vele voordelen die de technologie biedt. De top drie voordelen volgens IT-professionals zijn: het zorgen voor een hogere snelheid (65 procent), het verhogen van de productiviteit (30 procent) en een betere gebruikerservaring (18 procent). Bovendien wordt 5G door achttien procent aangewezen als meest populaire opkomende technologie voor minder downtime.



Liever (nog) geen 5G

Ondanks deze voordelen maakt 42 procent van de organisaties nog geen gebruik van 5G. Achttien procent hiervan heeft ook geen concrete plannen om met de technologie aan de slag te gaan. De voornaamste redenen hiervoor zijn: 5G kan de dienstverlening niet verder helpen (34 procent), een gebrek aan interesse (21 procent) en de perceptie dat de technologie nog niet voldoende ontwikkeld is (veertien procent). Deze laatste groep is dus nog in afwachting van verdere ontwikkelingen.

Jeetinder Purwaha, Telecom Consulting Lead Benelux bij NTT DATA: "Natuurlijk kunnen organisaties niet alle nieuwe technologieën die voorbij komen toepassen. Maar 5G is er zeker één om verder te bekijken. Naast een hoge snelheid biedt 5G ook andere functies, zoals low-latency en edge computing, die nodig zijn voor tijdkritische acties. Met een juiste implementatie zorgt het onder andere voor een hogere productiviteit, doordat er meer data in een kortere tijd verwerkt kan worden. Om te bepalen of 5G of een andere nieuwe technologie jouw bedrijf verder kan helpen, is het raadzaam om samen met collega’s te ontdekken waar zij behoefte aan hebben. Zo creëer je ook meteen draagvlak in de gehele organisatie voor een nieuwe technologie en kan iedereen er het maximale uithalen."