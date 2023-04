 Skills-first populairder onder recruiters

Meer dan de helft zoekt vaker op vaardigheden dan op werkervaring - Diploma’s of jaren aan werkervaring zijn niet langer de belangrijkste voorwaarden bij het zoeken naar nieuw personeel. Vanaf nu zijn vaardigheden de voornaamste prioriteit. Dat blijkt uit LinkedIn's Future of Recruiting 2023 rapport, waarvoor 1.500 recruiters en talent acquisition professionals van over de hele wereld zijn ondervraagd. Een kwart (25 procent) van de recruiters zoekt vaker naar geschikte kandidaten op basis van vaardigheden dan drie jaar geleden.



Meer dan 50 procent selecteert nu zelfs eerder op basis van vaardigheden dan jaren werkervaring. Hoewel de krapte op de arbeidsmarkt wereldwijd enigszins afneemt, is er nog steeds een strijd gaande om talent in huis te halen. Veel bedrijven hebben te maken met een tekort aan de juiste vaardigheden. 87 procent van de talent acquisition professionals geeft aan dat ze hierdoor een meer strategische rol binnen hun organisatie hebben gekregen, zodat ze bedrijven kunnen voorzien van het talent en de vaardigheden die nodig zijn.

Marcel Molenaar, Country Manager LinkedIn Benelux: "Nu bedrijven steeds beter hun best moeten doen om talent aan te trekken, zien we dat recruiters zich opwerpen als strategische adviseurs om hun opdrachtgevers te helpen om de economische onzekerheid en de veranderende prioriteiten van werkzoekenden het hoofd te bieden. Op basis van data gedreven inzichten waarbij vaardigheden leidend zijn, laten ze zien hoe je als bedrijf nieuwe talentpools kan aanboren en zo het personeelsbestand kan diversifiëren."



Opkomst van AI slim inzetten

Met de opkomst van nieuwe technologieën zoals Generatieve AI staan recruitment professionals op een keerpunt. 68 procent van de ondervraagden geeft aan zeer hoopvol of voorzichtig optimistisch te zijn over de impact van GAI op werving, omdat het potentieel heeft om recruiters in tijdrovende taken te ondersteunen, zoals het opstellen van functiebeschrijvingen en gepersonaliseerde berichten aan kandidaten. Hierdoor hebben ze tijd om zich te richten op de meest menselijke aspecten van hun werk - luisteren naar kandidaten, begrijpen wat ze van werkgevers verwachten en hen helpen de juiste baan te vinden.



Bezitten van soft skills steeds belangrijker voor recruiters

Ook de vaardigheden die recruiters zelf nodig hebben blijven veranderen. Hoewel GAI kan ondersteunen in geautomatiseerde processen, blijft de ‘menselijke touch’ voor recruiters essentieel. Zowel voor het controleren van de opgestelde content, maar juist ook in het contact met de mensen.

De top vijf van soft skills die recruiters daarom in de toekomst nodig hebben zijn communicatie, het opbouwen van relaties, aanpassingsvermogen, probleemoplossend denken en zakelijk inzicht. Wereldwijd maken recruiters met één of meer soft skills uit de top vijf drie keer meer promoties dan recruiters zonder deze vaardigheden. Naarmate recruitment professionals meer en meer strategische partners worden, zullen ze zich on-the-fly moeten aanpassen en oplossingen moeten vinden die aansluiten bij overkoepelende bedrijfsdoelstellingen.