 Helft managers hecht meer waarde aan iemands potentie dan aan huidige capaciteiten

71 procent maakt ontwikkelpunten van individuele teamleden bespreekbaar - De helft (49 procent) van de Nederlandse managers vindt iemands potentie meer waard dan hun huidige capaciteiten. Dit blijkt uit de ManagementScore van ISBW, een representatief onderzoek onder ruim 500 managers in Nederland. De meerderheid (54 procent) investeert dan ook liever in het opleiden van huidig personeel dan in recruitment om mensen met de juiste skills aan te nemen.



Managers geven aan zich bewust te zijn van de sterke (79 procent) en verbeterpunten (77 procent) van individuele teamleden. Zeven op de tien (71 procent) maken ontwikkelpunten van individuele teamleden bespreekbaar. Een meerderheid van de managers houdt zich ook daadwerkelijk bezig met het verbeteren van deze ontwikkelpunten. Zo zegt 63 procent actief te sturen op ontwikkelpunten van individuele teamleden.



Begeleiding in keuzeproces opleiding

Onderwijs speelt voor de meeste managers een grote rol bij de ontwikkeling van teamleden. Ruim twee derde (69 procent) stimuleert zijn medewerkers om zich te blijven ontwikkelen door middel van opleidingen, trainingen of cursussen. Dit geldt vooral voor managers op strategisch niveau (76 procent) en wordt vooral gedaan door oudere (55+) managers (80 procent). Ook denken managers graag mee over welke opleidingen geschikt zijn voor teamleden. Slechts 30 procent laat zijn medewerkers volledig vrij om te bepalen welke cursus, training of opleiding hij of zij mag volgen. Vier op de tien (41 procent) managers laat medewerkers alleen opleidingen volgen die relevant zijn voor zijn of haar huidige functie.

Rob Rijbroek, directeur ISBW: "Als manager draag je verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van teamleden. Benoem de dingen die goed gaan, maar ga ook zeker het gesprek aan over ontwikkelpunten. Doe dit altijd op een opbouwende manier. Als medewerkers zich veilig en ondersteund voelen, gaan ze eerder uitdagingen aan. Denk aan het oppakken van taken buiten hun eigen takenpakket, het doen van voorstellen en het delen van ideeën, maar ook het volgen van opleidingen en cursussen. Hierdoor zorg je ervoor dat je medewerkers breder inzetbaar worden. Dit is niet alleen goed voor hun eigen ontwikkeling en werkplezier, maar ook voor het bedrijfsresultaat. Zeker met de huidige krapte op de arbeidsmarkt is dit cruciaal."