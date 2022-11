 Organisaties investeren meer in DEI-initiatieven,

Strategische uitvoering belemmerd door gebrek aan data - Workday maakt de resultaten bekend van een wereldwijd onderzoek waaruit blijkt dat de meerderheid van organisaties investeert in diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI), maar dat veel organisaties niet over de benodigde data beschikken of deze niet effectief gebruiken om strategieën en zakelijke impact te sturen.



Het onderzoek is eind 2022 uitgevoerd onder meer dan 3.100 HR-professionals en C-level leidinggevenden met verantwoordelijkheid voor diversiteitsinitiatieven binnen de organisatie, om inzicht te krijgen in de motivaties, activiteiten en vooruitgang met betrekking tot DEI. Het Workday-onderzoek werd samen met Sapio Research uitgevoerd in 23 landen en toont aan dat er vooruitgang is geboekt, maar dat er ook nog duidelijke kansen zijn, waaronder de noodzaak om de zakelijke impact van DEI te meten en data te gebruiken om vooruitgang effectiever te volgen.



Toename DEI-rollen

Uit het onderzoek blijkt dat ondanks het huidige economische klimaat, de meerderheid van de respondenten een toename rapporteert van het aantal specifieke DEI-rollen binnen hun organisatie en dat investeringen voor DEI-initiatieven in het volgende boekjaar zullen toenemen (35 procent) of in ieder geval gelijk zullen blijven (45 procent).

Maar hoewel de meerderheid van organisaties nu enige vorm van strategische aanpak van DEI heeft, zegt 39 procent van respondenten wereldwijd dat momenteel nog geen strategische aanpak bestaat, wat het moeilijk maakt om van het stellen van doelen tot het bereiken van doelen te gaan. Dit komt vooral voor in de regio Azië-Pacific en Japan (APJ), waar 52 procent van de respondenten aangaven een lage of opkomende strategische aanpak voor DEI te hebben, fors meer dan in Australië en Nieuw-Zeeland (35 procent), Europa (39 procent), Noord-Amerika (34 procent) en Zuid-Afrika (22 procent). Bijna een derde (32 procent) van de wereldwijde respondenten verklaarde dat hun bedrijf leiderschap en betrokkenheid in de top van de organisatie nodig heeft om vooruitgang te boeken.

Een van de andere belangrijke redenen voor een gebrek aan strategische aanpak ligt bij data en rapportages over DEI-activiteiten: slechts 20 procent van de respondenten meet de zakelijke impact en waarde van DEI-initiatieven. 60 procent merkt daarnaast op dat het bijhouden van voortgang een uitdaging is, waarvoor nieuwe systemen en software nodig zijn om de DEI-strategie en -implementatie volledig te kunnen ondersteunen.



Overige belangrijke bevindingen uit het onderzoek:

Investeringen in DEI blijven hoog Ruim drie op de vier organisaties (76 procent) hebben een budget voor DEI-initiatieven. Meer dan de helft (59 procent) van de organisaties ziet stijgende investeringen in officiële DEI-functies binnen de organisatie ten opzichte van vorig jaar. Daarbij is 35 procent van plan DEI-investeringen in het volgende boekjaar te verhogen en 45 procent is van plan het huidige investeringsniveau te handhaven.

Meer doen om diversiteit te vieren Meer dan een derde (36 procent) van de respondenten geeft aan dat diversiteit in hun organisatie wordt erkend, gewaardeerd en gevierd. 18 procent zegt echter dat het wordt gebagatelliseerd en dat er niet genoeg aandacht is voor de erkenning van verschillen.

Carin Taylor, chief diversity officer, Workday: "Sinds ons onderzoek in 2021 zijn veel organisaties begonnen aan hun eigen unieke DEI-reis, maar werknemers verwachten in toenemende mate een sterkere focus op blijvende verandering. Uit ons onderzoek blijkt dat een duidelijke visie op en strategie voor DEI, aangestuurd door toegewijde en betrokken leiders uit de hele organisatie, het vermogen van een bedrijf vergroot om meer bewustzijn voor DEI te creëren en de omarming en verantwoordelijkheid hiervoor te stimuleren binnen de organisatie. Technologie is een krachtig hulpmiddel om niet alleen inzicht te krijgen in de verschillende groepen in het personeelsbestand, maar ook om te begrijpen hoe een DEI-strategie bedrijfsresultaten kan opleveren."

"Het is bemoedigend om te zien hoe bedrijven wereldwijd DEI een prioriteit blijven maken," zegt Jonny Briggs, diversity, inclusion & resourcing director bij Workday-klant, Aviva. "Het is veelzeggend dat veel bedrijven worstelen met het beheer van hun DEI-data en aangeven dat daar betere systemen voor nodig zijn. Voor ons is het essentieel om DEI-data binnen handbereik te hebben, om betere beslissingen mogelijk te maken en richting een nog rechtvaardiger werkplek te bewegen – het laat ons bovendien zien dat onze werknemers ons vertrouwen met gevoelige gegevens, wat benadrukt dat we de goede richting ingaan."