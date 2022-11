 Betrokkenheid bij ESG en DEI daalt, maar stijgt op gebied van aantrekken van talent

Focus op het aantrekken van talent gestegen - De Worldcom Confidence Index (WCI) laat tussen april en september 2022 significante veranderingen zien in de betrokkenheid van zakelijke leiders bij de tien onderwerpen die wereldwijd de meeste aandacht hebben. De onderwerpen waarbij de betrokkenheid het sterkst is gedaald, zijn ESG (Environmental, Social and Governance, -28 procent), klanttevredenheid (-21 procent) en DEI (Diversity, Equity and Inclusion, -achttien procent).



Deze tendens zou door bijvoorbeeld investeerders en consumenten als problematisch kunnen worden opgevat, aangezien ESG en DEI steeds belangrijkere worden in de 'license to operate' van ondernemingen. Dit blijkt onder andere uit een artikel van McKinsey, dat aangeeft dat consumenten tegenwoordig hoge eisen stellen op het gebied van duurzaamheid en kwaliteit van werk bij bedrijven. Ook investeerders blijken volgens datzelfde artikel gevoelig hiervoor: in de VS betreft al ongeveer een kwart van het beheerde vermogen, ter waarde van ongeveer $ 12 biljoen, beleggingen met een ESG-rating.



Betrokkenheid bij AI omhoog

Een van de twee onderwerpen die in dezelfde periode de grootste toename kende in betrokkenheid is AI (Artificial Intelligence). Dankzij de stijging in het aantal zakelijke leiders dat zich met AI bezighield, kende dit onderwerp de op één na grootste stijging sinds april, en bezet het hiermee de vierde plek in de WCI Top 10. Dit lijkt erop te duiden dat zakelijke leiders op zoek zijn naar oplossingen om de wereldwijde recessie het hoofd te bieden.



Focus op het aantrekken van talent gestegen

De andere belangrijke verandering sinds april is het aantal zakelijke leiders dat zich richt op het aantrekken van talent. De betrokkenheid op dit onderwerp steeg met 8 procent, de grootste toename van alle onderwerpen in de top tien. De belangstelling voor het behouden van talent daalde in dezelfde periode met zeventien procent. Hoewel het behouden van talent met plek #3 in de WCI top tien nog steeds belangrijk is, geeft deze beweging aan dat zakelijke leiders steeds meer zoeken naar nieuwe vaardigheden als reactie op de economische veranderingen.

Serge Beckers, EMEA-voorzitter van The Worldcom Public Relations Group: "De jongste gegevens van de WCI voor april tot en met september laten bovendien zien hoe belangrijk het is om de relatie tussen verschillende onderwerpen in de gaten te houden. Zo wordt het bijvoorbeeld steeds duidelijker dat je alleen getalenteerde medewerkers kunt aantrekken als je een geloofwaardige en actieve houding hebt ten aanzien van diversiteit en duurzaamheid."



Nederland

"De resultaten voor Nederland liggen net iets anders dan de wereldwijde data," vult Beckers aan, "maar ook in ons land zien we volop aandacht voor ESG en DEI en andere topics die belangrijk zijn voor een goed werkklimaat. Zo zijn bij ons, behalve in ESG, het vertrouwen in het welzijn en de mentale gezondheid van werknemers gestegen."





De wereldwijde WCI-resultaten voor de maand september zijn hier te zien, zowel op schrift als in de vorm van een video. Gedetailleerde gegevens voor Nederland en andere landen zijn op aanvraag beschikbaar.