 Vrijwel alle Nederlandse werknemers handelen privézaken af onder werktijd

Onderzoek geeft inzicht in gedrag van Nederlanders onder werktijd - De werk-privé balans is een veelbesproken onderwerp in de media, met name de impact van de recessie op medewerkers. De werkdruk is hoog in veel sectoren door grote personeelstekorten. Bovendien letten mensen door de inflatie extra op hun uitgaven. Maar wat voor impact heeft deze situatie op de productiviteit van Nederlanders op de (thuis)werkplek?



SD Worx deed onderzoek naar hoeveel tijd medewerkers besteden aan privézaken onder werktijd.



Privézaken in tijd van de baas: thuis vs. kantoor

Negen van de tien Nederlandse werknemers besteden tijd aan privézaken op een werkdag. Op kantoor is dit maximaal vijftien minuten (36 procent) of tussen de vijftien en 30 minuten (25 procent) per dag. Opvallend is dat slechts vijf procent van de werknemers op kantoor zegt meer dan een uur per dag privézaken te doen, terwijl dat cijfer onder thuiswerkers dubbel zo hoog is (tien procent). Welke privézaken we precies afhandelen zijn grotendeels gelijk voor werknemers die werken vanuit huis of op locatie.

"Uit eerder Europees onderzoek blijkt dat het hybride werken medewerkers meer vrijheid geeft," zegt Mark Bloem, Directeur bij SD Worx Nederland. "Echter, het zorgt er ook voor dat werk en privé soms door elkaar heen lopen. Zolang werkgevers dit op de juiste manier begeleiden kan die vrijheid heel fijn zijn. Het kan er juist voor zorgen dat medewerkers flexibeler en productiever zijn en meer werkplezier ervaren."



Wat doet de Nederlander onder werktijd?

Het onderhouden van contact, zoals het plegen van een telefoontje of beantwoorden van app of email-berichten (78 procent) staat ruim bovenaan het lijstje van zaken die mensen doen onder werktijd. Het bijhouden van sociale media (35 procent) en iets online (op)zoeken (29 procent) staan op de tweede en derde plek. Slechts zeven procent zegt af en toe te roken onder werktijd.



Mannen thuis meer bezig met privézaken

Thuiswerkers besteden meer tijd aan privézaken, dan mensen die op kantoor werken. 31 procent van de mannen geeft aan dagelijks meer dan een half uur van hun werktijd aan werkontwijkende-activiteiten te besteden, versus 20 procent van de vrouwen.

Aan welke privé-activiteiten dan precies aandacht wordt besteed tijdens het werken, verschilt amper tussen mannen en vrouwen. Het beantwoorden van privételefoontjes of -berichtjes steekt er voor zowel de mannen (79 procent) als vrouwen (77 procent) met kop en schouders bovenuit. Ook geeft een kwart van beide seksen aan weleens huishoudelijke taken te verrichten onder werktijd.