 Werkgevers zien zich door economische onzekerheid genoodzaakt geboekte vooruitgang op arbeidsvoorwaarden terug te draaien

Bijna de helft (47 procent) van de leidinggevenden zegt dat flexibel werken onder druk staat - Terwijl de onzekerheid rondom de Nederlandse economie aanhoudt, staan vrijheden van werknemers rondom flexibiliteit en remote working op het spel. Dat blijkt uit wereldwijd onderzoek van LinkedIn onder meer dan 2.900 C-level executives, waaronder 100 Nederlandse executives. Werkgevers houden rekening met de gevolgen van de economische onzekerheid: zeven op de tien Nederlandse leidinggevenden zijn van plan om in te grijpen op arbeidsvoorwaarden of heeft dit al gedaan.



Vanwege het huidige economische klimaat zijn leidinggevenden met name bezorgd dat bedrijven gedwongen worden om vooruitgang terug te draaien op belangrijke zaken als flexibel werken (47 procent), ontwikkeling van vaardigheden (54 procent) en het welzijn van werknemers (60 procent). Flexibel werken staat het meest onder druk: meer dan een derde (37 procent) van de leidinggevenden zegt het aantal flexibele of hybride rollen in de organisatie te gaan verminderen, nog eens 37 procent zegt in te gaan grijpen op thuiswerken of remote working als arbeidsvoorwaarde.

Deze terugtrekkende beweging is al in gang gezet, zo blijkt uit recente LinkedIn-data afgeleid van het platform. Wereldwijd daalde het aandeel betaalde vacatures voor banen op afstand in september 2022 ten opzichte van september 2021, in Nederland zelfs met -33,8 procent.



Werknemer wil flexibiliteit juist behouden

Een opvallende trend, aangezien LinkedIn’s data-analyse tegelijkertijd aantoont dat professionals zelf juist niet terug willen keren naar ‘de oude manier’ van werken. In veel landen, waaronder Nederland, overtreft het aandeel sollicitaties voor betaalde functies op afstand het aanbod van deze functies ruimschoots. In september 2022 was het aandeel betaalde remote vacatures in Nederland 5,7 procent ten opzichte van het totale aantal vacatures, terwijl het aandeel sollicitaties op deze vacatures 14,5 procent was.



De kloof tussen werknemer en werkgever groeit

Terwijl we nog altijd kampen met een krappe arbeidsmarkt en personeelstekorten in verschillende sectoren, laten het C-suite onderzoek en de LinkedIn-data dus een groeiende kloof zien tussen wat werkgevers bieden versus wat professionals belangrijk vinden aan voorwaarden. Daarnaast blijkt uit het Global Talent Trends-rapport van LinkedIn dat professionals naast een goede financiële compensatie juist een goede werk/privé-balans, impactvol werk en flexibiliteit het meeste waarderen in een baan.



Betrokken houden van medewerkers en empathisch leiderschap essentieel

Met nog meer onzekere tijden in het vooruitzicht, geven Nederlandse executives aan dat het de komende zes maanden hun belangrijkste prioriteit is om medewerkers gemotiveerd en betrokken te houden, ook omdat bijna de helft (48 procent) erkent dat hun personeel financiële druk ervaart als gevolg van stijgende kosten in levensonderhoud. 30 procent is bezorgd over de uitdagingen die hun personeel ervaart op het gebied van hun geestelijke gezondheid en welzijn.

Terwijl leidinggevenden hun bedrijf door deze onzekere periode navigeren, is meer dan een derde (37 procent) voornemens om de zichtbaarheid van hun leiderschap te vergroten en meer soft skills in te zetten. Communicatie is hierbij veruit de belangrijkste vaardigheid volgens hen, gevolgd door empathie en emotionele intelligentie.

Marcel Molenaar, Country Manager LinkedIn Benelux: "Eén ding is zeker: we kunnen niet terug naar waar we vandaan komen. Werkgevers die nu ingrijpen op flexibel werken en hun personeel dwingen om weer terug naar kantoor te komen, lopen het risico hun medewerkers te demotiveren en hen naar de uitgang te drijven. Zeker terwijl andere bedrijven staan te springen om ze op te vangen, in de nog altijd krappe arbeidsmarkt.

Logischerwijs is het voor veel leiders een uitdaging hoe zij hun bedrijf en personeel door deze onzekerheid moeten loodsen. Het advies aan hen: kies voor een adaptieve leiderschapsstijl waarin je transparant bent over de huidige realiteit en verschaf duidelijkheid over zakelijke prioriteiten op de korte termijn. Diegenen die deze periode aangrijpen om hun oor te luisteren te leggen bij werknemers, vragen naar hun ideeën en die empathie tonen voor de omstandigheden van de werknemer zelf, zullen daar winst uit halen op de lange termijn."