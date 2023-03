 Bij 45 procent organisaties moet medewerker meebetalen aan dure opleiding

Opvallend: 79 procent werknemers verwacht dat werkgever álles betaalt - Een dure opleiding of training volgen? Dan moet je meebetalen. 45 procent van de Nederlandse werkgevers vindt dat geen gek idee. Dit botst met de acgt op de tien werknemers (79 procent) die verwachten dat de werkgever álles betaalt. Werknemers investeren overigens niet alleen eigen geld in professionele ontwikkeling, ook hun vrije tijd moet eraan geloven.



Bijna de helft van de werkgevers (45 procent) wil dat medewerkers ook in privétijd leren. Bijna eemn op de drie organisaties (30 procent) heeft zelfs geen vast aantal uren vrijgehouden voor zelfstudie en training. Bij bedrijven die wel tijd vrijhouden om te leren, is er bij 35 procent maandelijks maximaal acht uur om te leren tijdens werktijd. Bij veertien procent van de organisaties is er maandelijks acht tot twaalf uur leertijd en bij acht procent twaalf tot zestien uur. Slechts een op de twintig bedrijven (vijf procent) heeft zestien uur of meer tijd over voor leren. En acht procent heeft geen idee. Dit blijkt uit de Studytube Learning & Development Monitor 2023, een jaarlijks onderzoek van Motivaction/Sparkey in opdracht van Studytube, het #1 leerplatform voor organisaties en medewerkers.



"Dit lijkt de wereld op zijn kop"

Eerder bleek al uit de L&D Monitor dat 40 procent van de organisaties meer dan de helft van het leerbudget op de plank laat liggen. En nu blijkt dat bijna de helft van de organisaties het niet gek vindt dat medewerkers meebetalen aan dure opleidingen en trainingen én verwacht dat zij ook in privétijd leren. Homam Karimi, CEO van Studytube: "Dit lijkt de wereld op z’n kop. Om alle technologische veranderingen bij te benen en duurzame inzetbaarheid te waarborgen, verwacht je juist dat organisaties ruimte maken voor ontwikkeling. Dat begint bij tijd reserveren voor leren. Ook als dat niet direct functie gerelateerd is. Denk aan vitaliteit, power skills of persoonlijke groei. Dit doen we bij Studytube door ontwikkeling op de agenda te zetten. Onder andere in functioneringsgesprekken. Daarnaast stimuleren we het actief inzetten van leerbudget. Juist ook onder werktijd."



Dure opleiding: wie betaalt de rekening?

Bij zorgorganisaties wordt het meest verwacht dat medewerkers zelf meebetalen aan een dure opleiding (47 procent), gevolgd door overheid (44 procent), zakelijke dienstverlening en onderwijs (41 procent). Onderwijsmedewerkers zelf verwachten het minst vaak geld van hun werkgever te krijgen voor opleidingen. Bij 66 procent van de onderwijsmedewerkers is er wel een duidelijke voorkeur dat de werkgever de kosten voor professionele ontwikkeling volledig betaalt. Op afstand gevolgd door zorg (75 procent), overheid (76 procent) en zakelijke dienstverlening (81 procent).



Onderwijsmedewerker leert meest in eigen tijd

Ook in je vrije tijd leren wordt het meest verwacht in het onderwijs (57 procent in 2022, 58 procent in 2021) en de zakelijke dienstverlening (53 procent in 2022, 47 procent in 2021). Bij zorgorganisaties verwacht 42 procent dat leren ook in eigen tijd gebeurt, in 2021 was dat nog 52 procent. Overheidsmedewerkers leren juist het minst vaak in hun vrije tijd (33 procent in 2022, 42 procent in 2021).