 Werknemer vindt het belangrijk dat werkgever investeert in persoonlijke ontwikkeling

Tegelijkertijd voelen zij zich genegeerd bij vraag naar meer ontwikkelingsmogelijkheden. - Medewerkers willen zich gewaardeerd voelen, gehoord worden, maar bovenal willen ze dat hun werkgever tijd investeert in hen en hun persoonlijke ontwikkelingstraject. Om precies te zijn, geldt dit voor maar liefst 75 procent van de Nederlandse werknemers. Dat is niet gek als je je beseft dat persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden voor 67 procent van de Nederlanders een belangrijke factor is voor het ervaren van werkplezier.



Dit blijkt uit het nieuwste onderzoeksrapport van GoodHabitz naar het belang van persoonlijke ontwikkeling op het werk. Hiervoor ondervroeg onderzoeksbureau Markteffect in totaal meer dan 13.000 werknemers en 2.500 Europese L&D-decision makers uit dertien verschillende Europese landen.



Luisteren naar behoeftes van medewerkers

Investeren in persoonlijke ontwikkeling is natuurlijk een goede stap in de goede richting, maar er is meer nodig dan alleen geld op tafel leggen. Het begint namelijk met luisteren naar de behoeften van medewerkers. Zo heeft een op de vijf Nederlanders bij zijn werkgever gevraagd naar meer persoonlijke ontwikkeling mogelijkheden.



Niet serieus genomen

Opvallend is dat de desbetreffende werknemer in maar liefst 40 procent van de gevallen het gevoel heeft dat hij of zij niet serieus genomen wordt. Het Europese gemiddelde ligt zelfs nog hoger met 51 procent. Een resultaat dat niet genegeerd mag worden aangezien voor bijna de helft (45 procent) van de Nederlandse werknemers een tekort aan persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden een reden is om op zoek te gaan naar een nieuwe werkgever.

Milan Hofmans, Country Director Nederland bij GoodHabitz, vertelt: "We merken en zien in deze resultaten terug dat persoonlijke ontwikkeling wereldwijd steeds belangrijker gevonden wordt. Werknemers vinden het een onmisbaar onderdeel van de secundaire arbeidsvoorwaarden en werkgevers beseffen dat ze met deze trend moeten meegaan. Niet alleen voor de ontwikkeling van hun medewerkers, maar voor de algehele bedrijfsgroei. In 2023 zien we opnieuw een krappe arbeidsmarkt, extra reden om persoonlijke groei hoog op de agenda te zetten en de vraag van medewerkers serieus nemen. Opleiden is duidelijk het nieuwe werven."