 Werknemer tevredener in huidige rol bij meer persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden

Mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling essentieel voor tevredenheid - Maar liefst 62 procent van de Nederlanders geeft aan tevredener te zijn in zijn huidige functie bij meer persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden. Dat blijkt uit onderzoek van GoodHabitz naar het belang van persoonlijke ontwikkeling op de werkplek. Hiervoor ondervroeg onderzoeksbureau Markteffect in totaal 13.615 werknemers in dertien Europese landen.



Op Europees niveau ligt dit cijfer met 78 procent zelfs nog hoger. Deze resultaten laten zien dat de mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling op de werkvloer een belangrijke rol speelt bij werktevredenheid. Dit beperkt zich niet alleen tot professionele groei, ook ontwikkeling op persoonlijk vlak heeft een grote impact op de tevredenheid van medewerkers. Zeker in een tijd waarin personeelsverloop veel organisaties zorgen baart, is dit een bevinding om in de gaten te houden.



Opleidingsniveau en organisatiegrootte bepalend

De beschikbaarheid van opleidingen of trainingen voor persoonlijke ontwikkeling hangt onder andere af van het opleidingsniveau van de werknemer, blijkt uit het GoodHabitz onderzoek. Meer respondenten met een hogere (60 procent) of gemiddelde opleiding (40 procent), vergeleken met respondenten met een lagere opleiding (27 procent) hebben toegang tot zowel online als offline trainingen.

Ook de grootte van de organisatie is een bepalende factor. Hoe groter de organisatie, hoe groter de kans dat er trainingsmogelijkheden worden aangeboden: meer respondenten in organisaties met 50-250 werknemers (52 procent) of met 250+ werknemers (59 procent) dan in organisaties met twee tot tien (34 procent), tien tot twintig (35 procent) of 20-50 werknemers (35 procent) hebben toegang tot zowel online als offline trainingen.



Al doende leert men

Als een werknemer de ruimte krijgt om zichzelf te ontwikkelen, hoe doet deze dat dan het liefste? Door de pandemie werden werknemers in heel Europa gedwongen om online trainingen te volgen in plaats van klassikaal. Hoewel online trainingen al jaren aan populariteit winnen, kregen deze de afgelopen twee jaar een echte boost. Volgens het GoodHabitz onderzoek hebben werknemers uit bijna alle Europese landen inmiddels een voorkeur voor online leren boven de meer traditionele trainingsvormen, zoals de ‘old skool’ klassikale trainingen.

Bij Nederlandse werknemers staat de meer praktische benadering van ‘al doende leren’ bovenaan de lijst als het gaat om de favoriete leermethoden. Leren in de praktijk valt in de smaak bij maar liefst 55 procent van de Nederlandse werknemers, in Europa bij gemiddeld 41 procent. Deze wordt gevolgd door de combinatie van zowel on- als offline leren, ook wel blended learning genoemd (42 procent), enkel online leren (39 procent) en klassikaal leren (39 procent). Pas daarna komt het leren van collega’s (28 procent) en via boeken (25 procent).



Online training voor zowel hard als soft skills

Ongeacht of men de voorkeur geeft aan blended learning, of een meer praktische leermethode, de resultaten tonen aan dat online leren een uitstekende manier is om soft skills als timemanagement of veerkracht te ontwikkelen. Maar liefst 63 procent van de Nederlandse ondervraagden is het hiermee eens. Maar ook zijn online trainingen een belangrijke tool om de zogenaamde hard skills aan te leren, zoals Microsoft Excel en Microsoft 365. Nederland (66 procent) scoort hier iets boven het Europese gemiddelde (60 procent).

Milan Hofmans, Country Director Nederland bij GoodHabitz, vertelt: "Als GoodHabitz weten we als geen ander dat de juiste skills binnen een organisatie het verschil kunnen maken. Daarom zijn wij van mening dat iedereen de kans moet krijgen om te leren. Iedereen hecht tenslotte waarde aan persoonlijke groei. Dat dus nog niet iedereen toegang heeft, zien we als extra motivatie om persoonlijke ontwikkeling opnieuw hoog op de agenda te zetten van elke organisatie. Verder vinden we het mooi om te zien dat zowel online training als leren in de praktijk de voorkeur geniet van Nederlanders. Ook wij zijn van mening dat trainingen de basis leggen voor vaardigheden die medewerkers vervolgens verder kunnen ontwikkelen en toepassen op de werkvloer. Dan blijft de nieuwverworven kennis immers het best hangen. Een gouden combinatie!"