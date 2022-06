 Weg met de werkdip: vijf tips voor meer plezier in je werk

Van werkdruk naar werkgeluk tijdens de Dag van het Werkplezier - Wie plezier beleeft aan zijn werk, zit een stuk beter in zijn vel en straalt dat ook uit. Werkplezier speelt dus een grote rol bij jouw welzijn. Werken draait immers niet alleen om geld verdienen, het kan je ook zelfvertrouwen geven en bijdragen aan je persoonlijke ontwikkeling.



Daarom presenteert GoodHabitz tijdens de Dag van het Werkplezier vijf tips om de werkdip te verdrijven en meer werkplezier te ervaren. Lees je mee?



Tip 1: Haal energie uit je werk en zoek de balans

Om je passie te behouden en bevlogen aan het werk te zijn, is het belangrijk dat je de juiste balans behoudt tussen dat wat energie vreet en dat wat energie geeft. Soms voelt het weleens alsof je energie op het werk weglekt. Je mist uitdaging, voelt je verveeld en de werkweek duurt eindeloos. Je hebt energie over. Of het kan zijn dat het je juist te veel wordt en je stress ervaart. Dan zijn de eisen van je werk hoog en houd je te weinig energie over.



Daar tegenover staan je energiebronnen. Daarmee vul je je verloren energie weer aan. Ze stimuleren je persoonlijke groei en ontwikkeling. Denk hierbij aan vrijheid in je werk, feedback van collega’s of waardering. Onthoud: niet je baas, maar jij weet wat je belangrijk vindt in je werk. Bepaal aan welke waarden je baan moet voldoen, want daar ligt de sleutel tot motivatie en plezier.



Tip 2: Boetseer je baan

Haal je minder plezier uit je werk dan je zou willen? De bal ligt bij jou. Je bent de regisseur van je eigen loopbaan, dus richt je op de zaken binnen je baan die je kunt veranderen. Er is immers bijna altijd ruimte om werk leuker te maken. Vaak doen we dit zelfs (onbewust) al. Denk aan die ene collega die graag uitjes organiseert en daarom de personeelsvereniging versterkt. Door een lichte draai aan de knoppen te geven, kun je je baan beter laten aansluiten op je eigen voorkeuren. Kleine aanpassingen maken al een wereld van verschil voor je werkplezier.



Tip 3: Blijf jezelf ontwikkelen

Stilstand betekent achteruitgang. Je vergeet waar het voor jou om draait. En als je het belang van je werk niet meer inziet, kan dat grote gevolgen hebben voor je werkplezier. Stel daarom doelen voor jezelf. Wat wil je nog leren en hoe ga je dat doen? Ga het gesprek aan met je leidinggevende om te bespreken hoe je dit vormgeeft binnen je dagelijkse werk en stel samen leerdoelen op. Maar ook: vraag om feedback over je functioneren. Neem risico’s en durf fouten te maken. Door te blijven groeien in je werk, voorkom je verveling en eentonig werk.



Tip 4: Zoek de verbinding met collega’s

Je collega’s: of je ze nou mag of niet, je ziet ze vaker dan je familie. Het loont dus om te investeren in goed contact. Een fijne werksfeer is namelijk doorslaggevend voor het plezier dat je beleeft aan je werk. Collega’s kunnen je inspireren, je aan het denken zetten en je nieuwe ervaringen laten opdoen. Heb je behoefte aan een betere werksfeer? Begin dan bij jezelf. Zorg bijvoorbeeld voor humor! Samen lachen zorgt voor een gevoel van saamhorigheid. Geef ook regelmatig een compliment of blijk van waardering. Nog iets waar je aan kunt denken: doe elke dag iets zonder er iets voor terug te verwachten. Haal koffie, neem een taak over of ondersteun bij een conflict. Want wat je geeft, krijg je terug



Tip 5: Vier successen

Hoe vaak sta je stil bij successen? Waarschijnlijk te weinig. Gezamenlijk behaalde prestaties worden nog weleens gevierd op de werkvloer. Je werkgever trekt dan de flessen open en snijdt de taart aan. Maar persoonlijk succes wordt al gauw weggewuifd met uitspraken als "Ach, het is toch mijn werk?". En dat terwijl juist goede prestaties je werkplezier bevorderen. Wanneer je mooie resultaten van jouw inspanning ziet, geeft dat je nieuwe energie en versterkt het je eigenwaarde. Extra tip: vergeet ook niet om collega’s te complimenteren met hun successen. Dat waarderen ze net zo erg als jij!



We werken gemiddeld zo’n 90.000 uur in ons leven. Ga maar na: wekelijks brengen we nogal wat uur door op onze werkplek. Dan kunnen we er maar beter het beste van maken, niet? Hopelijk hebben de bovenstaande tips je geholpen om je te realiseren hoe jij je werkplezier kunt verhogen. Onthoud: jij bepaalt de koers, dus er is geen tijd te verspillen!