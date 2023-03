 Kleine consultancybedrijven niet opgewassen tegen digitale slagkracht grote spelers

Digitale innovatie is de sleutel om de concurrentiekloof te overbruggen - Kleinere consultancykantoren missen de slagkracht om te kunnen wedijveren met grotere concurrenten. Dat blijkt uit een bevraging van Pointerpro (samen met iVOX) bij 550 consultants uit binnen- en buitenland. De belangrijkste oorzaak voor de concurrentiekloof is volgens de consultants vooral het gebrek aan middelen om (digitaal) te innoveren. De kleinere consultancybedrijven werken vaker manueel en besteden meer tijd aan repetitieve taken.



Pointerpro laat toe om kennis van experten in een assessment te gieten. Op basis van de antwoorden van de respondent, creëert de technologie automatisch adviesrapporten op maat. Om een beter beeld te krijgen van het landschap van consultancybedrijven bevroeg Pointerpro 550 consultants. Die zijn aan de slag in kleinere kantoren (minder dan vijf miljoen euro omzet), middelgrote bedrijven (tussen 5 en 30 miljoen euro omzet) en grote ondernemingen (meer dan 30 miljoen euro omzet). De bevraging toont grote verschillen tussen de verschillende consultancybedrijven. Bij de kleinere consultancybedrijven geeft 66 procent van de consultants aan dat ze niet opgewassen zijn tegen hun grotere concurrenten.

Die concurrentiekloof hangt samen met een digitaliseringskloof. Ruim de helft van de consultancybedrijven (55 procent) geeft aan dat ze hun klanten nog altijd overwegend manueel ondersteunen. Bij de kleinere bedrijven loopt dat zelfs op tot 69 procent. Als ze al digitale tools gebruiken, dan doen ze dat vooral voor back office toepassingen als facturatie of tijdsregistratie. Hun core business, het verlenen van advies aan ondernemingen, hinkt nog verder achterop. 58 procent van de consultants in kleinere bedrijven denkt dat de sleutel voor een inhaalbeweging ligt bij meer middelen voor innovatie en digitalisering.



Digitaliseren om op te schalen

Het digitaliseren van diensten is een opportuniteit voor consultancybedrijven om op te schalen en de snelheid op te drijven. 34 procent van de consultants geeft aan dat klanten steeds sneller resultaten willen.

Stefan Debois, oprichter en CEO van Pointerpro: "Via assessments die hun klanten invullen, kunnen consultancybedrijven met onze technologie automatisch persoonlijk advies creëren. Dat gebeurt op basis van de kennis die dat bedrijf al in huis heeft. Vandaag wordt in drie vijfde van de consultancybedrijven te weinig aan kennisdeling gedaan, in één op de tien bedrijven gebeurt het zelfs helemaal niét. Door die kennis te bundelen en adviesverlening te automatiseren, kunnen we veel tijd en geld besparen voor consultancybedrijven."



Vrees voor jobverlies

De consultants tonen zich in de enquête van Pointerpro vragende partij voor meer digitalisering, maar ze zijn niet gerust in de impact op hun eigen job. Zo’n 40 procent vreest dat verdere digitalisering leidt tot banenverlies. Opvallend: bij de jongste generatie op de werkvloer leeft die vrees sterker dan bij de oudere generaties.

"Die ongerustheid is begrijpelijk, maar het is een hardnekkige misvatting dat digitalisering consultancyjobs zal kosten," benadrukt Stefan Debois. "De consultants geven zelf aan dat gemiddeld 43 procent van hun tijd naar repetitieve taken gaat. Als digitale tools die taken (deels) overnemen, komt er tijd vrij voor kwalitatieve, meer strategische taken. Dat is waar consultancybedrijven het verschil mee maken. Bedrijven die durven investeren in innovatie en digitalisering – ook de kleinere spelers – kunnen hun concurrentiepositie versterken, een betere en efficiëntere dienstverlening bieden en hun onderneming opschalen."