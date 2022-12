 De vijf cloudtrends van 2023

‘Cloud is nu een essentiële bedrijfsstrategie, niet louter een IT-oplossing’ - Tata Consultancy Services onthult haar cloudtrends voor 2023 en voorspelt de top vijf die volgend jaar het wereldwijde bedrijfsleven bepaalt: Cloud 2.0, sovereign cloud, 5G & edge computing, industry cloud en de opkomende talentkloof met betrekking tot cloudspecialisten. De voorspellingen maken deel uit van TCS' nieuwste advies over welke cloudinnovaties de C-suite grotendeels zullen beïnvloeden, en hoe bedrijven effectief en winstgevend door deze trends kunnen navigeren en mogelijke valkuilen kunnen vermijden.



De inzichten van TCS komen op een moment dat het gebruik van de cloud blijft toenemen. Gartner voorspelt dat wereldwijde clouddiensten in 2023 met meer dan twintig procent zullen groeien tot 591,8 miljard dollar, en dit ondanks de inflatie en de economische onzekerheid die de bedrijfsuitgaven onder druk zetten. De snelle veranderingen hebben angst en verwarring gezaaid onder veel bestuurders wat betreft hun technologie-investeringen. Wat deze nieuwe situatie nodig heeft is een verbeterde strategische planning en een langetermijnvisie.

"Met technologieën die steeds verder evolueren en convergeren, is het investeren in de juiste cloudinfrastructuur een van de belangrijkste aandachtspunten voor ondernemingen in 2023. Bestuurders moeten begrijpen dat de cloud een essentiële bedrijfsstrategie is geworden - niet louter een IT-oplossing," benadrukt Parthiv Shah, Global Managing Partner of Cloud Strategy and Transformation:



Vijf trends

Dit zijn de vijf trends die bedrijven in de gaten moeten houden om in 2023 succesvol te zijn in de cloud:



CLOUD 2.0

Cloud zal een nieuwe fase ingaan en een kernpijler van de bedrijfsstrategie worden.

Veel cloudinvesteringen werden in het begin van de COVID-pandemie overhaast gemaakt vanwege hybride werken of met de bedoeling om snel kosten te besparen. Nu de wereldeconomie bedrijven dwingt om de werkelijke waarde van hun cloudstrategieën te evalueren op basis van data waarover ze beschikken, beginnen bestuurders anders te kijken naar wat de cloud voor hen kan betekenen en gaan ze op zoek naar hoe zij klanten kunnen ondersteunen of inkomstenbronnen kunnen diversifiëren. Dit nieuwe perspectief positioneert de cloud als een kernpijler van de moderne bedrijfsstrategie; een pijler die cruciaal is voor het stimuleren van groei, transformatie en voortdurende innovatie.



SOVEREIGN CLOUD

Nieuwe regelgeving inzake gegevensbescherming zal ondernemingen ertoe aanzetten over te stappen op sovereign cloud, de souvereine cloud.

De soevereine cloud is een beveiligingsmaatregel die elke organisatie kan nemen om waardevolle gegevens en systemen te beschermen tegen onrechtmatige externe toegang op nationaal of lokaal niveau. De United National Conference on Trade and Development meldt dat tegenwoordig in meer dan 70 procent van de landen gegevens- en privacywetten gelden die organisaties ertoe de soevereine cloud toe te voegen aan hun multi-, hybride en poly-cloudstrategieën zodat ze voldoen aan de regelgeving. Dit zal de integratie van slimme systemen, interoperabiliteit en portabiliteit vanaf 2023 complexer maar noodzakelijk maken.



CLOUD-INNOVATIE

5G en edge computing zullen de bedrijfsvoering aanzienlijk versnellen.

Door rekenkracht en storage dichter bij de databronnen te brengen, kunnen bedrijven hun reactietijden verbeteren en bandbreedte besparen, terwijl de vooruitgang in edge cloud voor een verveelvoudiging van toepassingen in de frontlinie van bedrijven zal zorgen, waaronder in-store en on-site operaties en duurzaamheidsoplossingen. Hoewel kwantumcomputing nog in de kinderschoenen staat, zijn er toch steeds meer bedrijven geïnteresseerd in de mogelijkheden die het hen biedt. Ook de spectaculaire vooruitgang in kunstmatige intelligentie, machinelearning, virtual reality en augmented reality voor uiteindelijke onderdompeling in de metaverse, zal naar alle waarschijnlijkheid de rol van de cloud in het moderne bedrijfsleven en het dagelijks leven vergroten.



INDUSTRY CLOUD

Ondernemingen zullen de vruchten beginnen te plukken van hun sectorspecifieke cloudinvesteringen.

Cloudcomputing kan op maat van specifieke sectoren gemaakt worden en zo een effectieve meerwaarde bieden aan de business, en niet alleen effectievere back-end IT-operaties. Van snel veranderende toeleveringsketens tot energie-efficiënte duurzaamheidsinitiatieven, slimme bedrijven die investeren in sectorspecifieke cloudoplossingen om gemeenschappelijke pijnpunten aan te pakken, kunnen een aanzienlijke boost in hun KPI's verwachten. Consumentgerichte sectoren, zoals de retail en de horeca, zullen ook hun industry cloud-activiteit zien toenemen, aangezien zij zich in de beste positie bevinden om onmiddellijk gebruik te maken van edge computing. Wij verwachten dan ook dat sectorspecifieke cloudsuccessen vanaf dit jaar zullen floreren.



TALENT MOET VOLGEN

De talentkloof zal groter worden naarmate cloudtechnologieën zich ontwikkelen en nieuwe digitale vaardigheden vereisen.

De cloud creëert nieuwe mogelijkheden voor bedrijven en werknemers, maar de uitdaging zit hem in het opleiden van personeel tot multi-cloudarchitecten. Dit vergt een collectieve wereldwijde inspanning van bedrijven, overheden, universiteiten en sectororganisaties. Zij moeten werknemers de opleidingen en de tools bieden om hun mannetje te staan in het nieuwe tijdperk van cloudinnovatie. Wij verwachten een strijd om toptalent, die in contrast staat met de bredere druk op het personeelsbestand ten gevolge van de economische recessie. Bedrijven moeten dubbel zo hard inzetten op de opleiding, bijscholing en retentie van hun personeel als ze werk willen maken van hun visie op een cloud-powered bedrijf.

Parthiv voegt toe: "De uitgaven voor de cloud zullen gezien de wereldwijde economische recessieeen heikel punt blijven. Toch geloven wij dat ze, vooral op middellange tot lange termijn, zullen standhouden en zelfs toenemen. Nieuwe technologieën en samenwerkingsverbanden stimuleren innovatie en zullen precies de clouddiensten blijven leveren die van vitaal belang worden voor het wereldwijde bedrijfsleven. Bedrijven die proactief 'cloud-first'-strategieën ontwikkelen, zullen veel sterker staan om in 2023 een gezond rendement te realiseren."