 Grote bedrijven hebben geen wetenschappelijk gefundeerde doelstellingen om directe koolstofuitstoot toeleveringsketen te verminderen

Slechts elf procent heeft zich wel gecommitteerd aan wetenschappelijk gefundeerde doelstellingen - Een nieuw onderzoek van Tata Consultancy Services (TCS) en Microsoft wijst uit dat een duidelijke meerderheid (84 procent) van grote bedrijven wereldwijd zich nog geen openbare wetenschappelijk gefundeerde doelen heeft gesteld om directe koolstofemissies uit hun toeleveringsketen te verminderen. Slechts elf procent heeft zich wel gecommitteerd aan dergelijke wetenschappelijk gefundeerde doelstellingen.



TCS en Microsoft zijn tot deze bevindingen gekomen door het analyseren van publieke data van internationale bedrijven met een gecombineerde winst van USD 10 biljoen, dit als onderdeel van hun gezamenlijke whitepaper waarin duurzaamheid binnen ondernemingen wordt onderzocht; Decarbonization: The Missing Link to Net Zero. Zij deden dit onderzoek om te weten te komen hoe bedrijven hun supply chain-data gebruiken in hun transitie naar een netto-nul-emissie.

Het onderzoek toont aan dat de meeste bedrijven worstelen met het valideren van hun data en het nauwkeurig meten van hun decarbonisatiemaatregelen, en laat belang zien van nauwe betrokkenheid bij hun verlengde zakelijke ecosystemen, waaronder klanten, leveranciers en andere belanghebbenden, om zo de transparantie van hun toeleveringsketen te verbeteren en hun ecologische voetafdruk te verminderen.



Innovatie

Swati Murthy, Directeur Strategic Sustainability Collaborations bij TCS merkte op: "Onze bevindingen maken duidelijk hoeveel innovatie er nodig is om internationale bedrijven duurzaam te maken en hoe uitermate belangrijk het is om hierbij hetverlengde ecosysteem mee te nemen. Dit verlengde ecosystem betreft onder andere klanten, consumenten, leveranciers, dienstverleners en beleidsmakers."

''Het opnieuw vormgeven van supply chains en het daarbij gebruiken van data en de laatste technologieën, is een belangrijke stap richting meer duurzame praktijken. Sterke strategische samenwerkingen met hyperscalers zijn hierbij essentieel, omdat oplossingen zo snel toegankelijk gemaakt kunnen worden voor alle partijen in een waardeketen en geschaald kunnen worden.''

Andere belangrijke inzichten in het onderzoek zijn bijvoorbeeld manieren om het voor bedrijven makkelijker maken om data toegankelijker te maken, hoe bedrijven edge-to-cloud kunnen maximaliseren, en AI/Machine learning en digital twin-technologieën voor decarbonisatie.



Whitepaper

De whitepaper is geautoriseerd door een team van duurzaamheidsexperts, waaronder Dr Swati Murthy Practice Head, Strategic Collaborations for Sustainability van TCS en James Lockyer (Portfolio Management Director | Climate Innovation Fund | Environmental Sustainability Team) van Microsoft. Door het opnieuw vormgeven van internationale supply chains,kunnen bedrijven hun ecologische voetafdruk beter meten. Dit is een belangrijke stap richting het Science Based Targets Initiative (SBTi) van de Verenigde Naties voor duurzame ontwikkeling.



Om de volledige white paper te lezen, klik hier.