 Een vijfde van werkend Nederland wil geen manager die jonger is dan zichzelf

Een op de drie managers past managementstijl aan op leeftijd van teamleden - Achttien procent van de werkende Nederlanders vindt het niet prettig als zijn of haar manager (veel) jonger is dan zichzelf. Millennials (26 procent) vinden dit aanzienlijk erger dan werknemers uit Generatie X (tien procent). Dit blijkt uit het Nationaal Managementonderzoek van ISBW onder ruim 1.000 werkende Nederlanders.



Een op de tien (elf procent) vindt het eveneens niet prettig als een manager (veel) ouder is. Ook dit vinden millennials (zeventien procent) beduidend storender dan werknemers uit Generatie X (vijf procent).



Omgaan met verschillen

De helft (48 procent) van de werknemers zegt dat zijn of haar manager begrijpt dat collega’s uit verschillende generaties anders naar werk kijken. Toch zegt slechts 30 procent dat de manager de manier van leidinggeven aanpast aan de leeftijd van collega’s. Verder lijken managers geen duidelijke voorkeur te hebben om samen te werken met collega’s uit zijn of haar eigen generatie. Slechts een vijfde (twintig procent) van de respondenten denkt dat dit wel het geval is.

Rob Rijbroek, directeur bij ISBW: "Momenteel zijn er misschien wel meer generaties actief op de arbeidsmarkt dan ooit. Als manager is het daarom cruciaal om je te realiseren dat het over het algemeen per generatie verschilt welke managementstijl bij hen past. Dit kan best complex zijn. Met name wanneer je als manager zelf uit een andere generatie komt dan je teamleden. Er kunnen snel spanningen ontstaan en dat is natuurlijk niet wenselijk. Zorg daarom dat je inzicht hebt in de behoeften en voorkeuren van jouw teamleden en pas je stijl van leidinggeven hierop aan. Van nature gaat de ene stijl je makkelijker af dan de andere. Andersom heeft ook ieder individu een voorkeur voor de managementstijl die zijn of haar manager hanteert. Door je bewust te zijn van de behoeften van jouw teamleden, kun je hiermee aan de slag en die stijlen van leidinggeven verder ontwikkelen."



Gedrag op de werkvloer

Werkend Nederland is ook gevraagd naar het gedrag dat zij van een jonge manager verwachten. Vier op de tien (41 procent) vinden het prima als een jonge manager zich amicaal opstelt naar het team. Slechts zeventien procent is van mening dat een jonge manager zich altijd zakelijk moet opstellen.

Rijbroek vervolgt: "Starten als manager kan spannend zijn, zeker als je niet goed weet welke houding passend is. Ook kan het best lastig zijn om als starter je plek te leren kennen. Maar onthoud: je bent niet voor niets manager geworden. Zorg dat je vertrouwen hebt in jezelf, sta open om van je fouten te leren en weet waar je naartoe wilt."