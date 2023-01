 Helft werkend Nederland: de term manager wordt te pas en te onpas gebruikt

Kwart werknemers vindt dat je manager wordt door een vlotte babbel - De term manager wordt te pas en te onpas gebruikt, aldus de helft van werkend Nederland (49 procent). Dit blijkt uit het Nationaal Mangementonderzoek van managementopleider ISBW onder ruim 1.000 werkende Nederlanders. Volgens 45 procent van de werknemers ben je pas echt een manager als je een team aanstuurt.



Voor zeven op de tien (69 procent) werknemers is een manager de verbinder tussen de directie en de werkvloer. Toch vindt een deel van de werknemers het lastig om in te schatten welke werkzaamheden een manager uitvoert. Zo heeft derde van de werknemers (32 procent) geen idee wat zijn of haar manager de hele dag doet. Desondanks erkennen medewerkers dat managers een groot aandeel hebben in de teamresultaten. Maar liefst acht op de tien medewerkers (80 procent) zijn het niet eens met de stelling dat managers te weinig zouden bijdragen aan de teamresultaten. Ook vindt een meerderheid (52 procent) dat managers in dienst zijn van hun team, en niet andersom.

Rob Rijbroek, directeur bij ISBW: "Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat er nog veel onduidelijk is over wat de rol van de manager precies inhoudt en welke werkzaamheden hierbij komen kijken. Dat is niet gek, want het is een veelzijdige functie. Als manager heb je eigenlijk te maken met vier hoofd-aandachtsgebieden: het behalen van resultaten, het werken volgens regels, het ontwikkelen van medewerkers en het inbedden van veranderingen. Het is meer dan alleen leidinggeven. Managen is ook ondernemen, coachen en organiseren. Een manager is (eind)verantwoordelijk voor het beheersen en controleren van processen en houdt zich bezig met het bereiken van de afgesproken doelen. Ze sturen mensen aan op het halen van resultaten of het uitvoeren van werkzaamheden. Toch bevindt een goede manager zich ook nog regelmatig in de operatie om feeling te houden met teamleden en om het goede voorbeeld te geven."



Een goede manager word je zo

Om een goede manager te zijn, heb je volgens meer dan twee derde (68 procent) van de werkenden een aantal jaren ervaring in een uitvoerende functie nodig. De helft (49 procent) vindt een relevante opleiding cruciaal om een goede manager te zijn. Volgens een kwart (26 procent) van werkend Nederland word je manager door een vlotte babbel.

Rijbroek vervolgt: "Als manager draag je veel verantwoordelijkheid. Om deze rol goed te vervullen, heb je een breed scala aan kennis, vaardigheden en skills nodig. Dit zijn in de basis praktische vaardigheden die iedereen kan leren. Uiteraard heb je, net als bij andere vaardigheden, mensen die er meer of minder talent voor hebben. Uiteindelijk gaat het erom dat je de juiste managementvaardigheden op het juiste moment inzet. Dat je de rol aanneemt waar de situatie op dat moment om vraagt. Als manager bevind je je telkens op de middenstip en moet je keuzes maken over waar je wel en niet op stuurt. Zo voorkom je dat je je laat meeslepen in gesprekken en je uiteindelijk een speelbal wordt van de situatie of van de medewerker. Visie en focus zijn daarbij belangrijk. Dat is best complex, maar het goede nieuws is dat je gedrag kunt aanleren, net als het herkennen van situaties."