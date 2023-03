 Wat managers doen versus wat medewerkers ervaren

Eerlijkheid in communicatie naar medewerkers is cruciaal - De ideale leidinggevende is een voorbeeld voor andere medewerkers en biedt ruimte voor ieders inbreng. Diegene geeft vertrouwen en zorgt ervoor dat iedere medewerker in zijn of haar kracht staat. Helaas gaat het er in de praktijk niet altijd zo aan toe. Er zijn leidinggevenden die meer handelen op basis van controle dan op vertrouwen, maar er zijn ook managers die zelf denken iets anders uit te stralen dan medewerkers ervaren.



Er gaat dan dus iets mis in de communicatie, waardoor de goede bedoelingen die managers hebben niet altijd aankomen bij medewerkers. In dit artikel gaat Wencke Ester-Lorber, Commercieel Directeur bij Great Place To Work dieper in op de kloof die tussen sommige medewerkers en managers kan ontstaan.



Geloofwaardigheid van het management

Ester-Lorber: "Uit ons onderzoek blijkt dat minder dan de helft van werkend Nederland ervan overtuigd is dat management doet wat het belooft (47 procent) en wat het zegt (46 procent). Met een gebrek aan geloofwaardigheid staat de vertrouwensrelatie tussen medewerkers en managers op het spel. En dat wil je natuurlijk te allen tijde voorkomen, aangezien vertrouwen het fundament is van iedere organisatie. Eerlijkheid in communicatie naar medewerkers is hierin cruciaal. Leidinggevenden mogen dus geen dingen beloven die ze niet waar kunnen maken. Leiders moeten het team op de hoogte houden van waar zij mee bezig zijn en ook eerlijk zijn wanneer iets niet is gelukt.

Dit gebeurt in de praktijk helaas nog te weinig. Slechts de helft van de medewerkers (51 procent) heeft het idee dat zij op de hoogte worden gehouden van belangrijke kwesties en veranderingen. Daarnaast geeft minder dan de helft (48 procent) aan dat leidinggevenden verwachtingen kenbaar maken. Maar hoe voorkom je dat medewerkers het gevoel hebben dat zij onvoldoende zicht hebben op wat er speelt binnen de organisatie? In feite is de oplossing simpel: communiceer vaker waar je mee bezig bent en vraag input aan collega’s. Dat kan door een terugkerende meeting te organiseren, waarbij iedereen wordt bijgepraat of door informatie te delen in een mailupdate. Communiceer ook als zaken niet doorgaan of niet kunnen."



Tijd voor verandering

Ester-Lorber: "Zoals de cijfers laten zien, is het hoog tijd om verandering te brengen in de rol die managers op dit moment volgens hun medewerkers hebben. Medewerkers moeten vertrouwen hebben in hun leidinggevenden en dat kan alleen als zij hun woord nakomen. Een solide relatie tussen de leiding en haar medewerkers zorgt er namelijk voor dat iedere medewerker het beste uit zichzelf kan halen. Wees als manager transparant en ga het gesprek met je medewerkers aan. Door het verzamelen van feedback zorg je ervoor dat er geen kloof ontstaat tussen wat een manager denkt te doen en wat de medewerkers ervaren."