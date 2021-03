 Nederlander opvallend positief over kilometerheffing

Een derde van AutoScout24-gebruikers denkt aan milieu bij aanschaf - Tweederde van de Nederlanders vindt dat er een vorm van kilometerheffing moet komen. Zo blijkt uit onderzoek van AutoScout24. Die belasting zou dan vooral rekening moeten houden met het aantal gereden kilometers. Andere maatstaven voor een dergelijke heffing voor autorijders zijn de CO2-uitstoot van de auto, het tijdstip van rijden en de locatie.



Overigens zal een kilometerheffing voor 73,5 procent van de ondervraagden geen reden zijn om de auto vaker te laten staan.

Meer dan de helft van de respondenten denkt dat kilometerheffing een goed middel is om de drukte op de Nederlandse snelwegen tegen te gaan en op die manier het milieu te ontzien. Mensen voor wie dit een belangrijk punt van discussie is, hebben ruime keuze om te stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het onderwerp kilometerheffing staat al decennia op de politieke agenda en ook in aanloop naar 17 maart laten politieke partijen zich uit over rekeningrijden in het algemeen. ChristenUnie, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, VVD en SGP zijn allen voor invoering van kilometerheffing. Alleen ‘de PVV is tegen rekeningrijden’.



Nederlandse automobilist blijft op rechterbaan

Volgens het onderzoek van online autoplatform AutoScout24 kan maar liefst 61 procent van de ondervraagde Nederlanders zich vinden in de vorig jaar ingevoerde maximumsnelheid van 100 kilometer per uur overdag. Dit staat in schril contrast met de 21,4 procent die het veel te langzaam vindt en liever 130 kilometer per uur rijdt. De impact van een auto op het milieu is voor 35 procent van de Nederlandse AutoScout24-gebruikers een belangrijke motivatie om een auto wel of niet te kopen. Dat ligt iets lager dan dezelfde motivatie bij mensen die een nieuwe auto willen kopen (45 procent). Belangrijker bij de aanschaf van een auto zijn de prijs, de rijervaring en het design van een auto.