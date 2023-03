 WA-premie stijgt met bijna tien procent: autobezitters ruim 65 euro duurder uit

Inflatie grootste oorzaak, vooral bestaande klanten betalen meer - De autopremies stijgen ook dit jaar fors. Voor een all-risk en WA beperkt cascoverzekering betaal je gemiddeld zo’n vijf procent (YOY) meer in vergelijking met een jaar geleden. De gemiddelde stijging van de premies is vooral bij een WA-verzekering het grootst, namelijk bijna tien procent (YOY), zo blijkt uit jaarlijks onderzoek* van vergelijkingssite Autoverzekering.nl.



Een consument die jaarlijks 663 euro betaalde voor een beperkt cascoverzekering betaalt dit jaar gemiddeld 728 euro, dat is ruim 65 euro meer in vergelijking met 2022. De grootste oorzaak ligt volgens Jerry Poel, autoverzekering expert bij Autoverzekering.nl, bij de toegenomen inflatie: "De inflatie raakt iedereen. Vorig jaar stegen de autopremies, met name de beperkt cascoverzekeringen, al behoorlijk, dus het lag in de lijn der verwachtingen dat deze stijging dit jaar verder door zou zetten. De hogere premies zijn ook een direct gevolg van de torenhoge energieprijzen. Autoherstelbedrijven gebruiken bij (lak)schade vaak droogcabines om de lak van auto’s sneller te laten drogen. Dit kost veel energie. Daarnaast hebben andere toenemende kosten, zoals duurdere auto-onderdelen en hogere personeelskosten, ook invloed op de premieprijzen."



WA-verzekering al jaren verlieslatend

Het onderzoek van Autoverzekering.nl, waarbij de vergelijkingssite al zes jaar op rij de gemiddelde maandelijkse premies voor WA-, WA beperkt casco- en all-risk-verzekeringen in kaart brengt, toont opnieuw aan dat de autopremies al jaren (licht)stijgen. Zo gaat de gemiddelde premie van WA beperkt cascoverzekeringen al sinds 2019 omhoog, terwijl de premies van WA- en all-risk-verzekeringen juist daalde of gelijk bleven. Maar inmiddels ontkomen ook deze dekkingen, met name door de inflatie, niet aan een forse premiestijging.

"WA-verzekeringen zijn al jaren verlieslatend voor autoverzekeraars, omdat ze minder opleveren dan het bedrag dat jaarlijks wordt uitgekeerd aan klanten. Nu alles door de inflatie duurder wordt, is het logisch dat deze premies nu het snelst stijgen, omdat verzekeraars er anders (meer) verlies op draaien," legt Poel uit. Hij verwacht dat dat de autopremies dit jaar verder stijgen. "Al is het natuurlijk niet zo dat de premies harder stijgen dan de inflatie. We zien dat veel verzekeraars op elkaar wachten met het verhogen van de premies, omdat zij zichzelf niet uit de markt willen prijzen."



Autobezitters moeten kritisch blijven, vooral huidige klanten duurder uit

Vooral autobezitters die nooit eerder van autoverzekeraar zijn overgestapt moeten dit jaar kritisch naar hun huidige autoverzekering kijken. "We zien en horen nu dat voornamelijk bestaande klanten de klos zijn met forse premieverhogingen tot wel 30 procent. Autoverzekeraars verhogen ieder jaar ook hun premies voor bestaande klanten, dus zij betalen na het eerste jaar dus vaak meer. Het is goed mogelijk dat deze autobezitters bij een andere verzekeraar voor dezelfde dekking goedkoper uit zijn," aldus Poel.

Voor alle type dekkingen en de bijbehorende premies is het overigens zinvol voor autobezitters om ieder jaar hun autoverzekering opnieuw te vergelijken. Poel zegt: "Hierbij is het niet alleen belangrijk om te kijken of de dekking nog aansluit bij de huidige situatie, maar ook om de premies bij andere autoverzekeraars te bekijken. Zeker met de huidige stijgingen bij alle dekkingen loont het om scherp te blijven. Zo kun je tot wel €265 besparen op je autoverzekering."