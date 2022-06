 Niets verdeelt mannen en vrouwen zo als de auto. Maar hoe zit het echt?

Vrouw rijdt minder voor beter milieu - Niets verdeelt mannen en vrouwen zo heerlijk als de auto. Automaat of schakelbak? Wel of niet fileparkeren? En wie is nou eigenlijk de slechtste chauffeur? Het kan soms leiden tot eindeloze discussies, maar hoe zit het nou echt? Vergelijkingssite Autoverzekering.nl zocht het uit.



First things first: mannen betalen al jaren een hogere premie dan vrouwen. Mannen betalen dit jaar gemiddeld 714 euro aan premie per jaar. De laatste jaren wordt de premiekloof wel kleiner. Uit het onderzoek* van Autoverzekering.nl blijkt namelijk dat vrouwen steeds meer premie moeten betalen. Waar de gemiddelde premie in 2019 rond de 635 euro lag, betalen vrouwen anno 2022 zo’n 680 euro per jaar. Kortom: een stijging van maar liefst 50 euro binnen drie jaar.

Dat startende automobilisten behoorlijk in de buidel moeten tasten bij het afsluiten van een autoverzekering was al bekend. Zo betalen starters gemiddeld 20 euro per maand meer premie in vergelijking met gezinnen of senioren. Maar mannen van in de twintig betalen per maand gemiddeld 5 euro meer dan vrouwelijke twintigers. Volgens Jerry Poel, autoverzekering-expert bij Autoverzekering.nl, is de reden voor het premieverschil tussen mannen en vrouwen niet verrassend: "Bij het bepalen van de premie wordt er nooit gekeken of er een man of vrouw achter het stuur zit. Mannen rijden gemiddeld gezien in duurdere auto’s waardoor ook de premie voor deze groep gemiddeld hoger uitvalt."



Brandstof: vrouwen rijden liever minder voor beter milieu

Naast verschillen in premies, verschillen mannen en vrouwen ook in het type auto dat ze rijden. De benzineauto blijft populair, maar uit de data van Autoverzekering.nl blijkt dat mannen (negentien procent) aanzienlijk meer dieselauto’s rijden dan vrouwen (twaalfprocent). Naast brandstof verschilt ook de voorkeur voor bouwjaar. Daarbij zijn auto’s uit het bouwjaar 2012 het populairst bij de vrouwen, terwijl mannen het liefst rondrijden in auto’s uit 2004. De nieuwste wagens zijn bij beide niet in trek.

De hoge brandstofprijzen hebben overigens nog weinig effect op het rijgedrag van Nederlanders: meer dan de helft (55 procent) rijdt nog evenveel. Vrouwen zijn wel eerder bereid om thuis te blijven (26 procent) of gebruik te maken van de fiets of het OV (23 procent) dan mannen.

Als we kijken naar elektrisch rijden, gedeeltelijk of volledig, blijkt uit recent onderzoek** van Autoverzekering.nl dat dit percentage hoger ligt bij de man dan bij de vrouw. Elektrisch rijden is voornamelijk onder mannen populairder, maar liefst 45 procent geeft aan bereid te zijn om elektrisch te rijden om bij te dragen aan een beter milieu. Vrouwen daarentegen rijden liever minder (66 procent) of langzamer (45 procent) om het milieu minder te belasten.



Er zijn óók overeenkomsten: Volkswagen blijft populairste automerk

Toch zijn mannen en vrouwen het ook ergens over eens, uit de data van Autoverzekering.nl blijkt dat beide het liefst een Volkswagen rijden. Ook Opel en Peugeot zijn populair en maken bij beide groepen de top drie af.

Als het aankomt op het model, laat de data van Autoverzekering.nl zien dat mannen de voorkeur geven aan grotere, sportieve auto’s. Zo kiezen zij het vaakst voor de Volkswagen Golf (72 procent), Seat Leon (71 procent) of Opel Astra (69 procent). Vrouwen kiezen het liefst voor een kleiner model: de Citroën C1 (61 procent), Peugeot 107 (59 procent) of Ford KA (57 procent) komen het meest uit de bus. Deze modellen worden naar verhouding ook vaker gekozen door vrouwen dan door mannen.

Ook laat de data van Autoverzekering.nl zien dat er bij een aantal automodellen een groot verschil in populariteit tussen mannen en vrouwen is. Voor vrouwen staat de Fiat 500 stipt op nummer 1, gevolgd door de Citroen C1 en de Peugeot 107. Bij mannen staat de Mercedes Benz E-klasse op nummer twee, gevolgd door de Audi A4 en de Volkswagen Passat.



Bespaar door een passende autoverzekering te kiezen

Maar hoe kies je de autoverzekering die het beste bij jouw situatie past? Poel licht toe: "De hoogte van de autopremies is afhankelijk van verschillende aspecten. Zo kijken autoverzekeraars naar het type auto en bouwjaar, maar ook naar de stad waarin je woont of het aantal kilometers dat je per jaar rijdt. Zo maken zij een inschatting van de kans op het rijden van schade".

Hij vervolgt: "Bij het kiezen van je autoverzekering is het altijd goed om te kijken naar je type dekking. Een hoge All Risk-premie weegt niet op tegen het schadebedrag dat je uitgekeerd krijgt in het geval dat je auto total loss wordt verklaard. In dat geval kun je beter een WA- of WA beperkt casco-verzekering nemen. Daarnaast adviseren wij ook om ieder jaar opnieuw je autoverzekering onder de loep te nemen en te kijken of dit nog past bij je huidige situatie. Door jaarlijks te switchen van autoverzekeraar kun je tot wel €250,- per jaar besparen op je maandelijkse lasten. Die extra centen komen op dit moment, met de hoge inflatie en brandstofprijzen, goed van pas."