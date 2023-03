 Vijf tips van Jabra om je gehoor te beschermen

2. Bestrijd lawaai niet met lawaai - Ben jij een muziekliefhebber? Werk je veel met oordopjes of een headset? Staat het volume vaak net wat hoger dan goed voor je is? Dan ben je niet de enige. Volgens IFPI, de wereldwijde belangenbehartiger van de muziekindustrie, luisterden mensen het afgelopen jaar in diverse landen, waaronder Nederland, gemiddeld zeker twintig uur in de week naar muziek. Daarmee speelt muziek een grote rol in het dagelijks leven van veel mensen.



Helaas hebben mensen die hun muziek graag iets harder zetten op lange termijn een verhoogde kans op gehoorschade. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) lopen wereldwijd ongeveer 1,1 miljard jongeren risico op gehoorverlies door blootstelling aan harde geluiden, zoals luide muziek. Naar schatting lijden ongeveer 430 miljoen mensen daadwerkelijk aan gehoorverlies, en dat aantal blijft maar stijgen.

Tijdens Wereldgehoordag, op vrijdag 3 maart 2023, vraagt de WHO aandacht voor dit onderwerp. Als fabrikant van geluidsoplossingen en oordopjes begrijpt Jabra de uitdaging om het gehoor te beschermen, zonder afbreuk te doen aan de geluidskwaliteit. Maar de verantwoordelijkheid ligt ook voor een groot deel bij de gebruikers. Daarom geeft Jabra voor Wereldgehoordag vijf tips om de kans op gehoorverlies of gehoorschade op de lange termijn te verkleinen.



1. Neem vaker pauze met de 60/60-regel

Mensen die veel naar muziek luisteren, moeten om de zoveel tijd pauze nemen. Zo kunnen de fijne haarcellen in het oor zich herstellen. Bij hard en voortdurend lawaai beschadigen de haarcellen, omdat ze onvoldoende zuurstof krijgen, aan elkaar kleven of afbreken. Als haarcellen eenmaal kapot zijn, komen ze helaas niet meer terug.

Beschadiging van de haarcellen is de meest voorkomende oorzaak van blijvende gehoorschade. Dat is waarom het goed is om het 60/60-principe van de Britse onderzoeksorganisatie Deafness Research toe te passen. Dit wil zeggen: luister maximaal 60 minuten per dag naar muziek via een headset met een maximaal volume van 60 procent. Als na verloop van tijd de muziek zachter lijkt te worden, zet het dan niet harder, maar neem een luisterpauze. Het gehoor went aan het volumeniveau en eist steeds hardere geluiden en dat is zeer schadelijk.



Veel mensen zetten hun muziek harder om lawaai uit de omgeving niet te horen. Het is echter beter om een headset of oordopjes te gebruiken met passieve of actieve noise cancellation om het omgevingsgeluid te dempen. Ook komt het veel voor dat mensen harder praten als ze een headset dragen, omdat ze hun eigen stem niet goed kunnen horen. Een oplossing hiervoor is een headset met aanpasbare sidetone-functie. Het eigen stemgeluid wordt opgevangen en is direct zonder echo hoorbaar voor de gebruiker. Hiermee voorkom je dat je onnodig hard gaat praten, wel zo fijn voor jezelf en voor je collega.



3. Vertrouw op veilige technologie

Volgens EU-richtlijnen mogen audioapparaten een maximaal volume van 85 decibel niet overschrijden, maar in de praktijk hebben veel apparaten een bereik van 100 decibel. Daarmee is de gebruiker zelf verantwoordelijk voor het hanteren van een veilig geluidsniveau. Jabra ondersteunt gebruikers met aanvullende technologie om het gehoor te beschermen. Naast passieve en actieve noice cancellation zijn alle Jabra headsets en oordopjes voorzien van de PeakStop-functie. Deze functie verwijdert potentieel schadelijke geluidspieken. Bijvoorbeeld tijdens het bellen of luisteren naar muziek. Zeker nu 63 procent van alle werknemers graag thuiswerkt en dus veel moet bellen*, is het belangrijk om dit vangnet in te bouwen.



4. Vertrouwen is goed, (zelf) controle is beter

Het is lastig om te bepalen wanneer het geluid te hard staat. Daarom sturen sommige telefoons een melding als een schadelijk volume wordt bereikt. Ook kan het maximale volume op veel telefoons worden aangepast in de instellingen en kunnen geluidsniveaus gedurende de dag worden gemonitord. Vooral voor ouders, van wie de kinderen zelf nog niet beseffen hoeveel gevaar hun gehoor loopt door de luide audio, is dit een uitkomst. Zo kunnen ouders hun eigen luistergewoontes, maar ook die van hun kinderen in de gaten houden en eventueel actie ondernemen als dat nodig is.



5. Sport voor de oren

Het gehoor verbeteren door te sporten? Dat kan! Geen zorgen, het hoeft geen marathon te zijn. Zelfs lichte lichaamsbeweging, zoals een korte wandeling of yogasessie, kan het gehoor verbeteren. Het zorgt namelijk voor een betere doorbloeding in het oor. Daarnaast zijn er ook oefeningen specifiek gericht op het gehoor. Bijvoorbeeld, bewust proberen minder harde geluiden waar te nemen en zo te proberen de bron te identificeren. Op die manier raken de hersenen gewend aan het herkennen van zachte geluiden. Deze oefeningen zijn vooral belangrijk om toe te passen na een lange vergadering of na het luisteren van luide muziek, zodat je gehoor rustig kan herstellen.



Om meer belangstelling en bewustzijn te creëren voor gehoorbescherming heeft de WHO de Wereldgehoordag gelanceerd. Dit is een jaarlijks evenement op 3 maart gericht op het belang van gehoor en preventiemaatregelen tegen gehoorverlies. Dit jaar staat ‘oorzorg’ in het middelpunt. Het gaat om professionele hulp, maar ook wat mensen zelf kunnen doen. Om hiermee te helpen publiceert de WHO een nieuwe trainingshandleiding vol met tips en aanwijzingen om het gehoor te beschermen