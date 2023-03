 Zo toekomstbestendig is jouw (droom)baan

Risicobanen: weinig vacatures en veel geïnteresseerden - Ook dit jaar zet de krapte op de arbeidsmarkt door: veel werkgevers schreeuwen om nieuw personeel. Toch is deze schaarste niet overal even voelbaar. Voor sommige banen is er (mede) door digitalisering juist een groot overschot aan werknemers. Receptionistes, administratief medewerkers en secretaresses zijn voorbeelden van beroepen die er anno 2023 slecht voor staan. Dit en meer blijkt uit onderzoek van Nationale Vacaturebank.



"Hoe toekomstbestendig is mijn baan?" Met deze vraag ging Nationale Vacaturebank op onderzoek uit. Voor 100 verschillende beroepen brachten zij de toekomstige en huidige positie op de arbeidsmarkt in kaart op basis van data van het UWV, het CBS, Oxford University en Nationale Vacaturebank zelf.



Risicobanen: weinig vacatures en veel geïnteresseerden

Beroepen met een grote kans om (deels) te verdwijnen: je vindt ze terug in bijna elke branche. Doordat slimme technologie werkzaamheden overneemt wordt personeel hier overbodig.

Hieronder voorbeelden van beroepen waarmee het slecht gesteld staat. Er is een hoge kans op automatisering en er zijn veel geïnteresseerden waardoor het momenteel lastig is om zo’n baan te krijgen.

Office assistant (554 geïnteresseerden per vacature)

Data entry medewerker (59 geïnteresseerden per vacature)

Archiefmedewerker (43 geïnteresseerden per vacature)

Medisch secretaresse (42 geïnteresseerden per vacature)

Receptionist (28 geïnteresseerden per vacature)

Financieel-administratief medewerker (zeventien geïnteresseerden per vacature)

Secretaresse (elf geïnteresseerden per vacature) Wil je weten hoe het met jouw droom(baan) gesteld is? Hier lees je het volledige onderzoek. Sharita Boon, algemeen directeur van Nationale Vacaturebank: "We zien duidelijke trends in vacatureplaatsingen. Er is veel vraag naar praktisch geschoold personeel, terwijl de vraag naar kantoorpersoneel juist afneemt. Door onze onderzoeken kunnen we zowel werknemers als werkgevers adviseren hoe om te gaan met deze ontwikkelingen."



Met deze banen zit je nu (en in de toekomst) wel goed

Niet iedereen hoeft zich direct zorgen te maken over digitalisering, veel beroepen blijven mensenwerk. Banen met een lage kans op automatisering én momenteel een hoge kans op werk zijn onder andere:

Online marketeer (drie geïnteresseerden per vacature)

Leerkracht basisonderwijs (twee geïnteresseerden per vacature)

Verpleegkundige (een geïnteresseerden per vacature)

Werkvoorbereider (<een geïnteresseerden per vacature)

Ontwerper van machines en gereedschappen (<een geïnteresseerden per vacature) Wel kan het aantal geïnteresseerden en dus de kans op een baan sterk verschillen per regio. Zo is er in de randstad een schrijnend lerarentekort, terwijl dit juist niet het geval is in Limburg en Groningen.