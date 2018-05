 Cloud-expert is de nieuwste droombaan

Een curriculum met volop aandacht voor security- en cloud-vaardigheden is onontbeerlijk - Millennials groeien op in een click & swipe cultuur. Cloud is geen innovatie, het is het nieuwe normaal. Apps hebben onze manier van interactie volledige gerevolutioneerd, van social media tot verkooptools.



Het heeft alleen wel complexe uitdagingen meegebracht voor operationele handelingen en databeheer. Wim Zandee van F5 Benelux ziet een verschuiving in de arbeidsmarkt: "Studenten leren uiteraard altijd nieuwere methoden, processen en manieren dan de huidige werkende populatie. Dat gat wordt echter groter. Een ervaren IT’er moet de nieuwe cloud-vaardigheden aanleren, maar de aankomende talenten krijgen ze bijna met de paplepel ingegeven. We hoeven ze alleen nog maar goed te begeleiden en op te leiden."



Cloud Climbers

Onlangs werd een top 50 samengesteld van bedrijven die cloud-technologie optimaal hebben weten in te zetten, de zogeheten Cloud Climbers. Het zijn verhalen die tot verbeelding spreken en daarmee kunnen inspireren. Electrolux bijvoorbeeld, die zijn fabrieken op de cloud aansluit om slimme productieprocessen in te voeren, zoals real-time monitoring van productielijn zodat snelle aanpassingen mogelijk zijn indien nodig. Of het Nederlandse Flitsmeister dat real-time de locatie van flitsers, werkzaamheden en opstoppingen combineert om zo de bestuurder optimaal op weg te helpen. Andere voorbeelden zijn Spotify (voor het continu optimaliseren van de muziek-streamingdienst), Mercedes F1 (prestatie-analyse in de cloud) en ESA (verspreiding van wel 30 terabytes aan beelden en andere producten aan 50.000 gebruikers wereldwijd). Wim Zandee: "De cloud maakt de topbedrijven van nu, en van de toekomst, maar dan hebben we wel de juiste vaardigheden nodig. De race om talent is reeds begonnen, en de vraag is of onze (technische) opleidingen aan de vraag kunnen voldoen."



Multi-cloud strategie

De lijst geeft overduidelijk aan hoe innovatie floreert bij een multi-cloud strategie. Het zijn stuk voor stuk voorbeelden waarbij bestaande businessmodellen op hun kop zijn gezet. Zandee: "Steeds meer bedrijven zien de waarde in van het gebruik van allerlei cloud-vormen. Ze zetten hun eerste, soms nog voorzichtige stappen. De jeugd snapt het misschien beter dan wij: zij groeien nu op met het idee dat alles mogelijk is. Bedrijven die continu blijven innoveren en een structurele cloud-strategie omarmen, leveren significant meer waarde aan klanten en plaatsen zich apart van de concurrentie. Dat valt op. We hebben dan ook meer voorbeelden van cloud climbers nodig. Als we aankomend talent weten te enthousiasmeren, zijn we mogelijk ook in staat om carrièrekeuzes enigszins te sturen en talent verder te ontwikkelen."

Onderwijsinstellingen spelen hierin volgens Zandee ook een belangrijke rol: "Een curriculum met volop aandacht voor security- en cloud-vaardigheden is onontbeerlijk om we het huidige tempo te kunnen blijven ondersteunen. Maar ook de bedrijven moeten hierin worden betrokken. Ze moeten samenwerken met onderwijsinstellingen in ondersteuning voor lesmateriaal en een aanbod voor IT-gerelateerde carrières. De jeugd moet niet alleen naar YouTube kijken, ze moeten de toegevoegde waarde ervan inzien voor hun latere zakelijke ambities."