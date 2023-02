 Artificial intelligence onmisbaar in steeds dreigender cybersecurity-landschap

AI als sleutelonderdeel van Zero Trust - De combinatie van een toenemende hoeveelheid aan cyberdreigingen en een steeds nijpender tekort aan cybersecurity-talent, dwingt bedrijven om te kijken naar nieuwe manieren om hun cybersecurity te verbeteren. Het NCSC (Nationaal Cyber Security Centrum) bevestigde kort geleden nog dat bedrijven steeds vaker te maken krijgen met cybersecurity-incidenten.



Nationaal adviesorgaan CSR (Cyber Security Raad) benoemde daarbij het tekort aan cybersecurity-professionals als een ontwikkeling waaruit nu al extra cybersecurity-risico's dreigen te ontstaan. Bedrijven moeten nu kijken naar oplossingen die onnodige taken van menselijke medewerkers uit handen neemt en de capaciteit en schaalbaarheid hebben om grote hoeveelheden data te verwerken.

Artificial Intelligence (AI) wordt door velen gezien als de oplossing voor dit vraagstuk. Hoewel 66 procent van CIO’s wereldwijd aangeeft dat zij meer zullen investeren in cyber- en informatiebeveiliging in 2023, zegt maar 32 procent dat zij ook meer zullen investeren in AI. Dus waarom zou je als bedrijf nu al moeten investeren in AI en hoe helpt het je om je cybersecurity te verbeteren tegen zo laag mogelijke kosten?



1. Focus op de kritieke beveiligingslekken

Tegenwoordig hebben bedrijven te maken met duizenden dreigingsmeldingen die dagelijks binnnenkomen. Van alle meldingen die binnenkomen, kan AI snel en effectief een selectie maken van meldingen waar actie voor moet worden genomen. Hierdoor hoeven medewerkers minder tijd te besteden aan het analyseren van het totaal aantal meldingen en kunnen zij focussen op de meldingen waar menselijke handelingen voor nodig zijn.

Dit scheelt in kosten - je hebt minder mensen nodig om dezelfde hoeveelheid data te verwerken - maar tegelijk maakt het ook het werk van de cybersecurity-professional minder repetitief. Die kan zich namelijk bezighouden met taken die niet geautomatiseerd kunnen worden.

Ook bij het proactief zoeken naar dreigingen (threat hunting) kan AI menselijke werknemers ontlasten door op hoge snelheid grote hoeveelheden data te analyseren op mogelijke dreigingen. Ook dit geeft de cybersecurity-professional weer meer ruimte om zich te richten op kritieke beveiligingslekken. Ze hoeven niet meer actief op zoek hoeft naar mogelijke dreigingen, maar kunnen hun tijd en aandacht richten op acute kwetsbaarheden waar direct op gehandeld moet worden.



2. AI als sleutelonderdeel van Zero Trust

‘Zero Trust’ betekent in het kort dat je op het gebied van cybersecurity niets overlaat aan vertrouwen maar op alle mogelijke incidenten zo goed mogelijk bent voorbereid. Daarbij is het van belang dat je overzicht hebt over verschillende applicaties en welke toegangen hiervoor verleend worden. AI speelt daarin een sleutelrol: niet alleen om snel veranderende applicaties in realtime te kunnen herkennen, maar ook om te kunnen bepalen welke toegangen wel of niet moeten worden verleend aan welk persoon.



3. Snelle detectie en beveiliging van kwetsbare apparaten

AI kan een belangrijke rol spelen in het verminderen van de kosten en tijd die horen bij het beveiligen van het steeds groter aantal apparaten dat is aangesloten op bedrijfsnetwerken. Zo kan AI realtime detecteren of apparaten doen wat ze moeten doen en deze ook direct ontkoppelen van het bedrijfsnetwerk als afwijkend gedrag wordt gedetecteerd. Zo geef je jouw bedrijf de mogelijkheid om nieuwe applicaties te omarmen op een veilige en snelle manier.



4. Hackers voorblijven

Hoewel nog lang niet elke hacker AI gebruikt, is het wel de verwachting dat dit in de toekomst steeds vaker zal gebeuren. Als je dus zelf geen AI gebruikt in je cybersecurity-strategie, loop je al snel achter. Met ontwikkelingen als Chat GPT en Dall-E2, krijgen cybercriminelen een steeds groter arsenaal aan toegankelijke, geavanceerde technologieën. Om een effectieve cybersecurity-strategie te realiseren, is het daarom nog belangrijker om te investeren in een AI-oplossing.