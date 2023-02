CEO’s roepen Europese bedrijven op om Oekraïense en andere vluchtelingen te integreren 45 procent is geneigd om eerder aankopen te doen bij bedrijven die vluchtelingen in dienst hebben. - Bijna een jaar na de inval van Rusland in Oekraïne kondigt Tent Partnership for Refugees (Tent) een Europese top aan waarin toonaangevende bedrijven samenkomen om de economische integratie van vrouwelijke Oekraïense vluchtelingen en andere vluchtelingen in Nederland en in heel Europa te versnellen.



Tent is een wereldwijd netwerk van meer dan 300 bedrijven die zich inzetten voor de economische integratie van vluchtelingen. Het evenement wordt georganiseerd nu acht miljoen vluchtelingen, voornamelijk vrouwen, uit Oekraïne naar Europa zijn gevlucht, waarvan alleen al ongeveer 90.000 zich in Nederland hebben gevestigd.

De Tent European Business Summit zal op 19 juni plaatsvinden in Parijs tijdens de Wereldvluchtelingenweek. Hier zullen grote bedrijven ambitieuze toezeggingen doen om vluchtelingen aan het werk te helpen. Dit bouwt voort op het succes van Tents eerdere zakelijke bijeenkomsten, waaronder de tweede Dutch Business Summit in april 2022, waar dertien vooraanstaande Nederlandse bedrijven beloofden bijna 22.000 vluchtelingen in dienst te nemen, op te leiden en te begeleiden naar werk.

De Europese Summit wordt mede georganiseerd door Jacob Aarup-Andersen, CEO van ISS, Dominika Bettman, CEO van Microsoft Polen, Ramon LaGuarta, CEO van PepsiCo, en Paul Polman, voormalig CEO van Unilever, samen met Hamdi Ulukaya, CEO van Chobani en oprichter van Tent. De CEO’s doen een dringende oproep aan grote werkgevers in heel Europa om concrete toezeggingen te doen om vluchtelingen te helpen integreren.

"Europese regeringen hebben de Oekraïense vrouwen die de oorlog ontvluchtten verwelkomd. Het bedrijfsleven kan nu zijn steentje bijdragen door hen te helpen werk te vinden. Dit is de belangrijkste stap om vluchtelingen te helpen integreren in hun nieuwe thuisland," aldus Hamdi Ulukaya. "Dat is het doel van de Tent European Business Summit. Samen met de visionaire CEO's die vandaag deelnemen roep ik andere bedrijfsleiders in heel Europa op om in actie te komen en Oekraïense vrouwelijke vluchtelingen en andere vluchtelingen in dienst te nemen. Zij verdienen het niet alleen om te overleven, maar ook om hun leven opnieuw op te kunnen bouwen."



Integreren

Tent stimuleert bedrijven om vluchtelingen te integreren. Uit onderzoek is gebleken dat vluchtelingen trouwe werknemers zijn en dat bedrijven aantrekkelijker zijn voor alle werknemers wanneer zij vluchtelingen in dienst nemen. Tent heeft in recent pan-Europees onderzoek andere invalshoeken over activiteiten van bedrijven in verband met vluchtelingen bekeken. Naast de pan-Europese uitkomsten blijkt voor Nederland specifiek het volgende:



• 45 procent van de ondervraagde Nederlandse consumenten is geneigd om eerder aankopen te doen bij merken die vluchtelingen in dienst hebben. Slechts vijftien procent is hiertoe minder geneigd.

• dit percentage overtreft het aantal Nederlandse consumenten dat eerder geneigd is om aankopen te doen bij merken die geld doneren aan vluchtelinggerelateerde goede doelen (42 procent). Dat is een verschuiving ten opzichte van eerder onderzoek van Tent onder Europese consumenten, waaruit bleek dat consumenten juist aanzienlijk meer steun gaven aan merken die geld doneren aan vluchtelingen, dan aan merken die hen in dienst nemen.

• consumenten van alle leeftijden spreken duidelijk hun steun uit aan bedrijven die vluchtelingen in dienst nemen;

• hoewel de publieke opinie over vluchtelingen gepolariseerd kan lijken, steunen Nederlandse consumenten van alle politieke overtuigingen bedrijven die vluchtelingen in dienst nemen. Zelfs mensen die zich als conservatief beschouwen, geven met een ruime marge aan dat zij eerder geneigd zijn te kopen bij bedrijven die vluchtelingen in dienst nemen. Deze groep vindt het namelijk van belang dat vluchtelingen werken, waardoor zij belasting betalen in plaats van afhankelijk te zijn van overheidssteun.

"Vluchtelingen worstelen vaak met uitdagingen op hun weg naar economische integratie -taalbarrières, afwezigheid van sociale en professionele netwerken, gebrek aan inzicht in de lokale arbeidsmarkt, en, voor Oekraïense vrouwelijke vluchtelingen in het bijzonder, hogere lasten voor kinderopvang en huishouden," zegt Gideon Maltz, CEO van Tent. "De unieke rol van Tent is bedrijven te helpen deze obstakels weg te nemen, zodat zij op grote schaal vluchtelingen in dienst kunnen nemen. Daar plukken bedrijven én vluchtelingen de voordelen van. Wij staan klaar om het Europese bedrijfsleven bij deze groeiende inspanningen te ondersteunen."



Vrouwelijke vluchtelingen

Oekraïense vrouwelijke vluchtelingen helpen om deze hindernissen te overwinnen is de focus van Tents Sunflower Project, dat vorig jaar van start is gegaan. Tents nieuwe film "To Whom It May Concern" zet deze groep in de schijnwerpers om het bedrijfsleven verder te mobiliseren. De 75 seconden durende film - met illustraties en voice-over van verschillende Oekraïense vrouwelijke kunstenaars - toont de buitengewone kracht, vaardigheden en veerkracht van Oekraïense vrouwelijke vluchtelingen die door potentiële werkgevers vaak over het hoofd worden gezien terwijl ze hun leven opnieuw proberen op te bouwen.



CEO's aan het woord

Jacob Aarup-Andersen, CEO bij ISS A/S: "Als een van de grootste werkgevers ter wereld is ISS ervan overtuigd dat een divers en inclusief personeelsbestand de meest creatieve, productieve en succesvolle onderneming oplevert. Het geeft je werknemers, ongeacht hun achtergrond, het gevoel erbij te horen en een doel te hebben - en ik heb dit met eigen ogen gezien bij onze Oekraïense vluchtelingen in Europa. Bij ISS zijn we er trots op partner van Tent te zijn en we nodigen andere bedrijven uit om samen met ons het talent van vluchtelingen te omarmen, een inclusieve werkomgeving te bevorderen en deze veerkrachtige mensen de nieuwe start te bieden die ze verdienen."

Dominika Bettman, CEO bij Microsoft Poland: "Nu Polen meer Oekraïense vluchtelingen opvangt dan enig ander land in Europa, zien wij bij Microsoft Polen hun benarde situatie in dit land met eigen ogen. Als langdurig lid van het Tent Partnership, dat vluchtelingen over de hele wereld steunt, is het inspirerend om te zien hoe bedrijven in Polen zich als nooit tevoren inzetten voor de Oekraïense bevolking. Bedrijven in heel Europa kunnen en moeten meer doen, en ik roep CEO’s over het hele continent op om zich met ons te verenigen en te beloven Oekraïense vrouwelijke vluchtelingen en alle vluchtelingen te steunen met het werk en de waardigheid die ze verdienen."

Ramon Laguarta, voorzitter en CEO bij PepsiCo: "PepsiCo is trots om voort te bouwen op ons werk met Tent Partnership for Refugees. Zo hebben we toegezegd om 500 vluchtelingen in de Verenigde Staten aan te nemen, en vluchtelingen te ondersteunen door middel van mentorschap en banen in Europa. We zijn vastbesloten om onze impact in de regio uit te breiden en weten dat we betekenisvolle verandering kunnen realiseren wanneer CEO’s hun krachten bundelen om Oekraïense en andere vluchtelingen te verwelkomen en in dienst te nemen. Want als we mensen in nood helpen, kunnen we sterkere gemeenschappen creëren."

Paul Polman, campagnevoerder en voormalig CEO bij Unilever: "Bedrijven moeten meer dan ooit betekenisvol leidinggeven, verantwoordelijk handelen en samenwerken om de grootste uitdagingen van deze tijd op te lossen. Dat is niet alleen onze morele plicht, het is ook zakelijk gezien verstandig. Met miljoenen ontheemden in heel Europa zullen bedrijven die vluchtelingen verwelkomen profiteren van hun talenten, hun economische onafhankelijkheid ondersteunen en ook door klanten en de samenleving als geheel worden beloond."



