 Slechte digital employee experience zorgt voor hogere uitstroom

Meerderheid HR-professionals maakt geen extra budget vrij om digitale ervaringen te verbeteren - Bijna de helft (45 procent) van de HR-professionals erkent dat binnen hun organisatie een slechte digital employee experience mede bepaalt of medewerkers op zoek gaan naar een andere baan of niet. Naast het feit dat organisaties in deze arbeidsmarkt liever geen medewerkers zien uitstromen, biedt een digitale werkervaring vele andere voordelen.



Neem als voorbeeld digitale onboarding, waardoor nieuwe medewerkers snel kennismaken met de organisatie. 84 procent van de HR-professionals geeft aan dat nieuwe medewerkers hierdoor sneller productief zijn. Dit komt allemaal naar voren uit een onderzoek van OutSystems waarin ruim 1.000 HR-professionals naar hun mening is gevraagd over de digital employee experience binnen hun organisatie.



Digitale werkbeleving belangrijker

Dat een goede digitale werkbeleving belangrijker wordt met de huidige personeelstekorten, ziet de overgrote meerderheid (82 procent) steeds meer in. Bijna driekwart (73 procent) zegt dan ook dat hun huidige organisatie al een goede employee experience biedt. Toch laat de kwaliteit in de praktijk nog wel het een en ander te wensen over.

Ondanks dat de grote meerderheid het belang van een goede digital employee experience onderschrijft, lijkt het verbeteren van HR-werkzaamheden niet bovenaan de prioriteitenlijst te staan. Maar liefst 55 procent van de HR-professionals laat weten dat hun organisatie aankomend jaar niet van plan is om het budget voor HR-technologie te verhogen.

"Een goede digital employee experience wordt steeds belangrijker, vooral omdat er meer met verschillende systemen gewerkt wordt op de werkvloer," zegt Harmen Hoogwout, Regional Sales Director Northern Europe bij OutSystems. "De experience begint met het onboardingsproces, waar nieuwe medewerkers kennismaken met alle relevante software en systemen binnen de organisatie. Wanneer dit niet goed is ingericht, heeft dit gevolgen voor de werkbeleving en het werkplezier. Het is goed om te merken dat veel organisaties het belang van een goed ingerichte digital employee experience inzien. De digitale wereld blijft in beweging en organisaties veranderen voortdurend, dus de employee experience zal continu bijgesteld moeten worden om ervoor te zorgen dat deze effectief blijft. Hoewel 73 procent aangeeft nu een goede digital employee experience te bieden, moet dit dus goed onderhouden worden. Zeker gezien het feit dat een slechte employee experience uitstroom kan verhogen. Door dit goed in te richten en bij te houden, behoud je personeel in tijden van schaarste en verhoog je de productiviteit van medewerkers."