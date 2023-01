 Drie HR-tips om werknemers gemotiveerd de winterdagen door te krijgen

Hoe krijg je je mensen gemotiveerd de winter door? - Blue Monday is net achter de rug, maar dat betekent niet dat het gevaar van de winterblues geweken is. Het is nog altijd vroeg donker en laat licht, waardoor de kans op een winterdip bij werknemers nog steeds aanwezig is. Onderzoek wijst uit dat bijna negen procent van de Nederlandse bevolking last heeft van de zogenoemde winterdip – dat is ongeveer een op de tien. De noodzaak om goed voor jouw werknemers te zorgen in de wintertijd is dus groot.



Maar hoe krijg je jouw werknemers gemotiveerd de resterende winterdagen door? Carolien Wesseling, HR Director Manutan Benelux & Germany, geeft antwoord.



1. Wees flexibel met de werkdaginvulling

Wesseling: "Stel je als manager of leidinggevende flexibel op wat betreft werktijden en -locaties van werknemers. Deze flexibiliteit kan voor jouw werknemers betekenen dat de spits wordt vermeden of dat ze zelf mogen bepalen wanneer ze thuiswerken. Het is daarbij wel essentieel om goede afspraken te maken over de werkdagindeling, bijvoorbeeld het bereikbaar zijn in de ‘core hours’ tussen 10.00 en 16.00. Het blijkt dat medewerkers productiever zijn en de ‘work-life balance’ wordt vergroot wanneer er meer vrijheid is voor de invulling van de werkdag."



2. Stimuleer beweging

Wesseling: "De seizoensafhankelijke dip kan ervoor zorgen dat mensen liever niet de deur uit gaan. Voldoende beweging en zonlicht zijn juist belangrijk om geen winterdip te krijgen of – wanneer medewerkers er al een hebben – eruit te komen. Uit onderzoek blijkt dat Nederlandse werknemers ongeveer 10,3 uur per dag zitten, dat is het meeste van heel Europa. Geef jouw medewerkers daarom de ruimte om tijdens de pauze een rondje te lopen, voor of na de werkdag te sporten of een keer lopend te vergaderen. Bewegen verhoogt de bloedsomloop, waardoor er meer bloed naar de hersenen gaat. Door te bewegen activeer je dus de hersenen."



3. Geef complimenten en vier succes

Wesseling: "Het geven van complimenten tijdens de werkdag is iets wat de motivatie van werknemers een flinke boost geeft. Een onverwachts complimentje kan net het lichtpuntje zijn dat jouw werknemer nodig hebben. Een goede balans tussen hard werken en ontspanning geeft ruimte om successen te vieren. Het vieren van successen zorgt voor een gevoel van saamhorigheid en versterkt het werkgeluk, goed voor de teambuilding dus!"