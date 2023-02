 Rotterdam drukste en duurste stad om in te rijden

Ondanks stijgende brandstofprijzen zijn we het afgelopen jaar meer gaan rijden - TomTom (TOM2) lanceert de twaalfde editie van de jaarlijkse TomTom Traffic Index: een rapport waarin de verkeerssituaties in 2022 van 389 steden in 56 landen worden uitgelicht. Dit jaar heeft TomTom voor het eerst de kosten van autorijden en milieu-impact per kilometer meegenomen in de index.Werknemers gingen in 2022 weer naar kantoor en dat was terug te zien op de weg.



In 62 procent van de steden namen de reistijden dan ook toe, zowel wereldwijd als in twaalf van de zeventien Nederlandse steden. De drukste dag in het Nederlandse verkeer van het afgelopen jaar vond plaats in Rotterdam: op 24 mei 2022 deed je gemiddeld meer dan zeventien minuten over een afstand van tien kilometer. Dat is ruim 25 procent langer dan het jaargemiddelde. Deze piek is te verklaren door de klimaatdemonstratie die op diezelfde dag in het centrum van Rotterdam plaatsvond.

In totaal zijn de reistijden in alle Nederlandse steden in 2022 gemiddeld met +twee procent gestegen ten opzichte van 2021. In Rotterdam verloor je het afgelopen jaar de meeste tijd door files in spitsuren, namelijk 42 uur.

Wereldwijd staan de volgende steden bovenaan de lijst met de meeste extra reistijd: in Dublin verloren automobilisten 145 uur in het verkeer, gevolgd door Boekarest (143 uur), Londen (139 uur), Bangalore (134 uur) en Mexico Stad (132 uur).



Londen traagste stad om in te rijden

Waar in Dublin verkeersdrukte voor de meeste extra reistijd zorgde, reed je in het centrum van Londen in 2022 het traagst: gemiddeld hadden automobilisten meer dan 36 minuten nodig om tien kilometer (25 km/u) af te leggen. Tijdens spitsuren reed je gemiddeld maar veertien km/u in het centrum van Londen. Hierdoor brachten Londense automobilisten in 2022 gemiddeld 325 uur in hun auto door, waarvan 135 uur in de file. Ter vergelijking: in Haarlem, Nederlands traagste stad, deed je gemiddeld veertien minuten over tien kilometer (43 km/u). In Londen deed je hier dus ruim twee keer zo langzaam over (36 minuten). De top vijf traagste steden wereldwijd wordt aangevuld in oplopende volgorde door Bangalore, Dublin, Sapporo en Milaan.



CO2-uitstoot in Londen het hoogste

Door het belang van verduurzamen en het toenemend aantal EV's is dit jaar ook de CO2-uitstoot in de TomTom Traffic Index meegenomen. Londen staat in de index bovenaan met de hoogste CO2-uitstoot per gereden kilometer in de spits (voor benzine en diesel), gevolgd door Parijs. Ter illustratie: om de jaarlijkse CO2-uitstoot (1.133 kg) van een benzineauto in Londen3 te compenseren, moeten er 113 bomen worden geplant om de uitstoot te absorberen. In Rotterdam verbruikt dezelfde benzineauto 825 kilogram en zijn er 83 bomen nodig om de uitstoot te compenseren.



Diesel en benzine wereldwijd veel duurder

De brandstofprijzen stegen in 2022 tot recordhoogten, met de oorlog in Oekraïne als belangrijkste aanjager. Door toenemende drukte op de weg steeg ook het brandstofverbruik, met als gevolg dat automobilisten in 2022 over de hele wereld méér uitgaven aan benzine en diesel dan in 2021. In Nederland stegen de kosten voor rijden enorm. Rijden met een dieselauto werd namelijk 32 procent duurder en met een benzineauto zestien procent.

Rotterdam was de stad met de hoogste kosten per gereden kilometer in Nederland: de gemiddelde automobilist geeft daar gemiddeld 756 euro uit aan benzine. Ter vergelijking: In Londen, de duurste stad wereldwijd, is dezelfde automobilist 22 procent meer kwijt aan benzine dan in Nederland (omgerekend 924 euro).



Rijgewoonten heroverwegen en vooruitkijken

"Ondanks dat we veel geleerd hebben van de coronapandemie, zien we het afgelopen jaar dat mensen weer massaal terugvallen in oude gewoontes. Veel bedrijven hebben thuiswerken weer afgeschaft of de flexibele werktijden teruggedraaid. Dit zien we terug op de weg: we nemen weer dagelijks de auto en staan opnieuw massaal in de file. Begrijpelijk, aangezien de auto nog steeds de voorkeur heeft door gemak en persoonlijk ruimte," aldus Jeroen Brouwer, Traffic Expert bij TomTom. "We moeten vooruit blijven kijken. De huidige crisis en de onstabiele brandstofprijzen zullen nog wel even aanhouden, zeker met de oorlog in Oekraïne. Juist daarom moeten we kijken hoe we de stijgende kosten van mobiliteit kunnen terugdringen."

Brouwer vervolgt: "Nu we steeds beter weten hoeveel CO2 we uitstoten per auto, is het belangrijk dat we kijken naar oplossingen, zoals het inrichten van steden op EV, het betaalbaar maken van EV en ook de manier waarop we reizen veranderen. Denk bijvoorbeeld aan niet meer altijd in de spits rijden en andere vervoersmiddelen overwegen, zoals de fiets of het openbaar vervoer. Verkeersinformatie is daarom voor zowel particulieren, bedrijven als overheden van groot belang om de stijgende kosten in de hand te houden en een actieplan te ontwikkelen voor het landelijk inrichten van duurzame mobiliteit. Niet alleen besparen we dan veel geld en tijd, maar beperken we ook de schade aan het milieu."