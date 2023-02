 Europeaan spaart door, Amerikaan geeft het geld uit

Amerikaan is spaargeld flink gaan uitgeven - De spaarberg in Europa blijft groeien, terwijl in de VS het spaartegoed juist sterk afneemt. De Europeaan kiest voor extra zekerheid en versterkt de spaarbuffers verder. De Amerikaan vond het vorig jaar wel mooi geweest en is het spaargeld flink gaan uitgeven. In de VS is het spaaroverschot tegen het eind van dit jaar volledig opgebruikt. Dat blijkt uit onderzoek van kredietverzekeraar Allianz Trade.



Volgens Johan Geeroms, Director Risk Underwriting Benelux van Allianz Trade, is de Europese spaartrend ook terug te zien in Nederland. Hij verwijst naar recente cijfers van DNB waaruit blijkt dat er in ons land vorig jaar ruim 34 miljard euro meer is gespaard dan in 2021. "Het lijkt wel of corona nog voortduurt. Er is veel onzekerheid. Door de inflatie en de oorlog in Oekraïne dekken we ons in voor wat er allemaal nog komen gaat. De Amerikanen zitten er heel anders in. Zij voelen zich veilig, ver weg van de oorlog. Ook zij hebben tijdens corona flink gespaard. Maar afgelopen jaar konden ze de verleiding niet langer weerstaan en zijn ze weer ouderwets gaan consumeren. Dat geeft de economie natuurlijk een geweldige boost. Zo’n oppepper zou Europa ook goed kunnen gebruiken maar dat zit er voorlopig niet in. Wij verwachten ondanks het enorme spaaroverschot, ook dit jaar geen consumptiestijging."



Geld langer vastzetten

"Qua sparen hebben we de smaak te pakken in Europa," zegt Geeroms. "De arbeidsmarkten zijn sterk. Dat is goed voor de lonen. Doordat de inflatie afneemt wordt het leven weer wat goedkoper. Het geld dat hierdoor vrijvalt kunnen we tegen hogere rentes wegzetten. We zien dat Europese huishoudens afgelopen half jaar zo’n €80 miljard verplaatst hebben naar langlopende, hoger renderende spaarrekeningen." Geeroms benadrukt dat het spaargeld vooral is geconcentreerd bij de hogere inkomens. "De ongelijkheid is groot en is door corona en de oorlog alleen maar verder toegenomen".

In de VS zakte de spaarquote (het deel van het inkomen dat wordt gespaard of belegd) ver onder het pre-pandemische niveau. Geeroms: "Nu de economie in de VS meer en meer wegzakt richting een recessie, komen de inkomens van huishoudens steeds meer onder druk te staan. De arbeidsmarkt is er veel harder dan hier en het spaargeld van de Amerikanen is voor een groot deel opgesoupeerd. Onze onderzoekers gaan ervanuit dat het spaaroverschot in de VS tegen het einde van het jaar volledig is uitgeput."



Gewend geraakt aan steun van de overheid

De oplopende rente zorgt in Europa niet alleen voor extra besparingen, maar ook een recorddaling van de hypotheekaanvragen in de EU-zone. Ook de kredietvraag van bedrijven is door de stijgende rente fors teruggelopen. Geeroms: "Voor de economie zijn dat allemaal negatieve prikkels. Toch valt de economische terugval mee, vooral dankzij de steun van de overheid. Huishoudens en bedrijven zijn er aan gewend geraakt dat ze beschermd worden tegen negatieve economische schokken."