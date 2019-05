 Nederlanders gebruiken vakantiegeld niet voor vakantie

Vakantiegeld wordt vooral in huis en auto gestoken - Het is de maand van het vakantiegeld. Maar wat doen mensen met dit ‘extraatje’? Meer dan de helft gebruikt het vakantiegeld niet voor vakantie. De meeste Nederlanders sparen of beleggen het geld.



Slechts 37 procent gebruikt het om er even tussenuit te gaan. Dat blijkt uit recent onderzoek van Zoover uitgevoerd door NBTC NIPO Research onder meer dan 8.000 respondenten.

NBTC NIPO Research onderzocht in opdracht van reviewplatform Zoover wat Nederlanders doen met hun vakantiegeld. Het blijkt dat meer dan de helft van de Nederlanders (51 procent) het vakantiegeld niet uitgeeft aan een vakantie; slechts 37 procent doet dit wel. De overige twaalf procent ontvangt geen vakantiegeld. Van degenen die de vakantie er wel mee betalen, gebruikt maar 34 procent het voor een zomervakantie. Daarnaast blijkt het vakantiegeld voor het merendeel van de ondervraagden (60 procent) nooit voldoende om de hele vakantie mee te betalen.



Buffer opbouwen

Voor de mensen die het geld niet aan een vakantie uitgeven, is met name ‘sparen en beleggen’ een populaire besteding van het vakantiegeld. Maar liefst 48 procent van de mannen en 42 procent van de vrouwen zet het geld opzij. Opvallend is dat sparen en beleggen voor alle leeftijdsgroepen en in zowel lage als hoge sociale klassen het meest populair zijn.

Bij een deel van deze respondenten belandt het vakantiegeld ‘op de grote hoop’ (zeventien procent). Vooral jongeren en senioren gebruiken het voor de dagelijkse uitgaven. Bij jongeren tussen de 18 en 24 jaar is dit 28 procent en bij 75-plussers iets meer dan een kwart (26 procent). Het geld wordt door tien procent gebruikt voor grote aankopen zoals een wasmachine of een auto. Een heel klein percentage gebruikt het geld om schulden af te lossen (vijf procent).



Vroeg boeken

Maar liefst 85 procent van de ondervraagden wacht niet met boeken tot het vakantiegeld is ontvangen. Dit is voor de meeste mensen echter geen reden om het ‘extraatje’ liever op een ander moment te ontvangen. 60 procent van de ondervraagden geeft aan het geld het liefst in mei te ontvangen, daarna is januari de populairste maand. De reden waarom Nederlanders het vakantiegeld op een ander moment zouden willen ontvangen, is dat een kwart van hen dan zijn vakantie boekt.