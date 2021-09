Bruidsparen zijn meer geld kwijt aan bruiloft in coronatijd

Coronabeperkingen: minder uitgaven trouwlocatie - Door de steeds wisselende coronamaatregelen kunnen de kosten voor een bruiloft flink oplopen. Van alle bruidsparen die momenteel hun grote dag plannen, verwacht 29 procent meer geld uit te geven door het aanpassen en uitstellen van hun bruiloft. Gemiddeld geven bruidsparen € 16.650 uit aan hun grote dag in 2021.



Dit en meer blijkt uit een enquête van ThePerfectWedding.nl onder 1.500 bruidsparen.



Verplaatsen brengt kosten met zich mee

Van alle bruidsparen verplaatste 42,5 procent hun bruiloft vanwege de coronamaatregelen. Een op de tien bruidsparen die de bruiloft verplaatste, deed dat zelfs al drie keer of vaker. Het verplaatsen van een bruiloft is voor veel bruidsparen aanleiding voor hogere kosten.

Bij bruidsparen waarvan de trouwdag nog in de toekomst ligt, maakt 13,5 procent kosten voor verplaatsing. 16,8 procent van deze bruidsparen merkt dat een leverancier in de tussentijd duurder is geworden.



Coronabeperkingen: minder uitgaven trouwlocatie

Onder bruidsparen die in coronatijd al in het huwelijksbootje stapte, gaf 21,1 procent meer geld uit aan hun bruiloft. Tegelijkertijd gaf 36,7 procent juist minder uit. Afgelopen jaar was er lange tijd minder mogelijk voor feesten of borrels bij de horeca: 41,5 procent van de getrouwde bruidsparen besteedde minder geld aan hun trouwlocatie. Bij bruidsparen die nog gaan trouwen is dit anders: slechts 13,6 procent geeft hier minder aan uit.

Ook bij andere kosten is het corona-effect te zien. Zo gaven newlyweds minder uit aan catering en hun huwelijksreis, omdat ook hierin beperkingen golden. Aan trouwkaarten werd juist regelmatig meer geld uitgegeven, bijvoorbeeld vanwege het versturen van extra ‘change-the-date’ kaarten.