 Bevorderen van inclusie en samenwerking leidt tot betere bedrijfsresultaten

In de techindustrie is het niet ongebruikelijk dat teams in silo's werken en pas aan het einde van een sprint gezamenlijk de uiteindelijke resultaten bespreken. Individuele vaardigheden van teamleden blijven met deze over-the-wall-aanpak echter onderbenut, wat een negatieve invloed op het bedrijfssucces kan hebben.



Arin Bhowmick, chief design officer bij SAP, pleit daarom voor meer inclusie en betere samenwerking. Hij bespreekt vier eenvoudige aanpassingen in de manier waarop managers hun teams leiden voor het verbeteren van de teamdynamiek en het creëren van een inclusiecultuur.



1. Betrek iedereen erbij vanaf het eerste moment

Bhowmick: "Om ervoor te zorgen dat iedereen in het team een holistisch begrip krijgt van de behoeften van de mensen voor wie ze producten of diensten maken, moeten we iedereen vanaf het begin erbij betrekken. Dit houdt in dat zowel onderzoekers, ontwerpers, ingenieurs als productmanagers gedurende het hele end-to-end-proces kunnen samenwerken. Het betekent ook dat elk lid van het team betrokken wordt bij het onderzoek zelf. Laat inclusief onderzoek dus deel uitmaken van de dagelijkse praktijk. Gebruikersonderzoekers betrekken hierbij opzettelijk mensen met verschillende culturele achtergronden, uit diverse regio's van de wereld, met een scala aan handicaps, werkomgevingen en meer. Dit heeft bewezen een game changer te zijn voor verscheidene teams wereldwijd en heeft geleid tot enkele verrassende en impactvolle inzichten. Zo kunnen ingenieurs bijvoorbeeld snel prototypen bouwen en testen om ervoor te zorgen dat ze functioneren zoals bedoeld. Ook kunnen productmanagers zo eenvoudiger prioriteiten stellen en sneller bepaalde functies in het eindproduct integreren."



2. Bied gerichte handvatten voor cocreatie

Om iedereen erbij te kunnen betrekken, is de juiste infrastructuur nodig. Die infrastructuur moet ervoor zorgen dat ontwerpers, onderzoekers, engineering, productbeheer en andere sleutelrollen continu werk delen, feedback krijgen en samen problemen oplossen als onderdeel van het dagelijkse proces.

"Samenwerkingsrituelen moeten opzettelijk zijn ontworpen en alle rollen in het team omvatten. Door tijdens het hele proces actief samen te werken en te communiceren, kan het team namelijk proactief potentiële belemmeringen voor toegankelijkheid en bruikbaarheid identificeren en aanpakken", aldus de chief design officer. "Dagelijkse stand-ups, frequente werksessies en wekelijkse teammeetings zijn enkele voorbeelden van zogenoemde rituelen, waarmee managers niet alleen de onderlinge verhoudingen tussen teamleden maar ook de output als geheel effectief helpen verbeteren."



3. Bevorder diversiteit binnen het team

Zorg er daarnaast voor dat de teams afzonderlijk ook weer uit een diversiteit aan mensen bestaan. "Dit wordt vaak over het hoofd gezien, maar speelt een cruciale rol bij het creëren van inclusieve resultaten. Een team met diverse achtergronden en ervarin gen brengt een scala aan uiteenlopende inzichten in het ontwerp- en ontwikkelingsproces. Dat leidt tot betere producten en uiteindelijk tot meer bedrijfssucces," stelt Bhowmick. "Een divers team met unieke meningen en perspectieven binnen de groep draagt bij aan het creëren van producten die inclusiever en bruikbaarder zijn voor een bredere groep gebruikers. Het is op het kruispunt van onze verschillen dat we echt baanbrekende ideeën kunnen koesteren en bedenken."



3.Start met het begrijpen van het probleem

Om oplossingen te vinden, moet u eerst het probleem begrijpen. Het creëren van producten voor een diverse wereldbevolking vereist dat we proactief hiaten in de huidige ervaring identificeren. Het in een vroeg stadium identificeren van de problemen is iets dat moet worden gezien als een kans om de ervaring te verbeteren voordat deze producten voor klanten wordt gelanceerd.

Bhowmick: "Een team moet ten slotte openstaan voor het uitdagen van hun eigen aannames en vooroordelen, en proberen te begrijpen hoe ze toegankelijke en bruikbare ervaringen voor iedereen kunnen maken. We moeten onszelf er voortdurend aan herinneren dat we niet onze gebruikers zijn, en daarom moeten we ons volledig en niet-aflatend concentreren op het leren begrijpen van een eveneens zeer diverse doelgroep. Inclusie moet dus niet alleen een rol spelen binnen de - vorming van - teams zelf, maar vooral ook bij het bedenken voor wie we de producten en diensten in eerste instantie maken."