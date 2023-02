 Doet het management wat het belooft?

Medewerker te weinig op de hoogte van belangrijke kwesties en veranderingen - Slechts de helft van de Nederlandse medewerkers (47 procent) is van mening dat het management doet wat het belooft. Dit blijkt uit het Trust Index-medewerkersonderzoek van Great Place To Work onder bijna 850 respondenten. Vooral mannen is deze mening toegedaan (58 procent), van de vrouwen geeft 49 procent aan dat het management doet wat het belooft.



Het gemiddelde management in Nederland mag dus nog wel wat aan hun geloofwaardigheid op de werkvloer doen.



Pluspunten

Gelukkig heeft werkend Nederland ook genoeg positiefs te zeggen over het management. Ruim driekwart (80 procent) vindt dat leiders bekwaam zijn in het uitvoeren van hun taken. Bovendien is het merendeel van de medewerkers (59 procent) van mening dat het management zowel gemakkelijk benaderbaar, als prettig in de omgang is. Dit is belangrijk voor het creëren van een solide werkrelatie, wat zorgt voor een goede samenwerking tussen medewerkers en management.



Volledige communicatie ontbreekt

De communicatie vanuit het management naar medewerkers laat helaas nog wat te wensen over. Slechts 48 procent is van mening dat het management zijn verwachtingen duidelijk kenbaar maakt. Iets meer dan de helft (53 procent) van de Nederlandse medewerkers heeft een duidelijk beeld waar de organisatie naar toe gaat en hoe daar te komen. Dat veel medewerkers geen duidelijke toekomstvisie voor de organisatie hebben, kan komen doordat de helft van de medewerkers (51 procent) vindt dat zij door het management niet op de hoogte worden gehouden van belangrijke kwesties en veranderingen.

Wencke Ester-Lorber, Commercieel Directeur bij Great Place To Work: "Binnen organisaties is geloofwaardigheid essentieel. Geloofwaardigheid is een basiswaarde van iedere organisatie, en deze basis moet goed zijn. Als medewerkers niet geloven in het management, heeft dat absoluut invloed op het werkgeluk, maar ook op de mate waarin medewerkers bereid zijn zich in te zetten voor de organisatie. Je wilt natuurlijk dat medewerkers zich comfortabel voelen om het management te benaderen bij vragen, problemen en bij positieve situaties. Wanneer de geloofwaardigheid en benaderbaarheid van het management op orde zijn, kunnen medewerkers zichzelf zijn en met plezier naar hun werk gaan."