 Een ambitieuze bedrijfscultuur realiseren: 'Succes hangt af van ongeduld'

Moedig iedereen binnen de organisatie aan vragen te stellen, zodat iedereen elkaar uitdaagt - Een open cultuur met een ‘platte’ organisatiestructuur waarin alle meningen tellen en mensen zich echt inzetten, is de ambitie van veel leiders en organisaties. Voor het Rotterdamse Sana Commerce vormt dit de basis voor de employee experience-ambities en overtuigingen van de organisatie, die het bedrijf ook internationaal succesvol door weet te voeren.



"Een kritische mindset is enorm waardevol. Iedereen binnen een organisatie zou elkaar moeten uitdagen," zegt ​​Michiel Schipperus, CEO bij Sana Commerce over het leiden van een ambitieuze organisatie.



Drijfveer voor ambitie

Met bijna 600 mensen aan boord in zeven verschillende landen maakt het bedrijf aanhoudende en enorme groei door. "Ik ben ongeduldig - en tot op zekere hoogte zouden we dat allemaal moeten zijn," stelt de jonge CEO over het succes. Hij legt uit waarom ongeduld van enorme waarde kan zijn voor een organisatie: "Ongeduld dient een belangrijk doel: het is nodig om een ​​bedrijf te leiden dat de ambitie heeft om snel te groeien. Als medewerkers aangeven volgende week een taak afgerond te hebben, vraag dan wat er nodig is om het eerder te kunnen leveren."

"Het is mijn overtuiging dat alles in een organisatie kan worden versneld als iedereen een beetje ongeduldig is," vervolgt Schipperus. "Vooral voor de onderwerpen die bijdragen aan de belangrijkste aandachtsgebieden - de bedrijfsprioriteiten - moeten medewerkers zich eigenlijk allemaal afvragen wat ze kunnen doen om dingen te versnellen. We bevinden ons in een zeer competitieve markt, dus tot op zekere hoogte hangt succes af van ongeduld."



Samenwerken en uitdagen

In de open cultuur die bij Sana werd opgebouwd, hebben uitdaging en zelfstandigheid van medewerkers een groot aandeel om voor een grote mate van betrokkenheid te zorgen. "Laat mensen hun eigen doelen stellen, hun eigen projecten kiezen en hun eigen deadlines bepalen binnen de strategie en ambities van het bedrijf", zegt Schipperus. Lachend voegt hij eraan toe: "Maar neem niet alles zomaar aan, prikkel ook0.

Dit vraagt een kritische mindset. Vraag bijvoorbeeld welke impact gebeurtenis x zou hebben op het plan, wat er nodig is om een doel te verdubbelen of hoe een verhoogd budget idealiter besteed zou moeten worden. Het doel van het stellen van dit soort vragen is het aangaan van een stimulerend gesprek. Moedig iedereen binnen de organisatie aan vragen te stellen, zodat iedereen elkaar uitdaagt. Naar mijn mening wordt iedereen hier beter van."

De betrokkenheid van medewerkers wordt verder versterkt door medewerkers om feedback te vragen en te communiceren hoe deze feedback opgevolgd wordt. Op deze manier voelen medewerkers zich serieus genomen, wat hun inzet ten goede komt.



Betrokken medewerkers

Schipperus geeft aan dat managers niet per se naar de ervaring van medewerkers zouden moeten kijken. "Mijn eigen ervaring met een manager die me altijd stimuleerde om nieuwe verantwoordelijkheden op me te nemen, verantwoordelijkheden waar ik op dat moment geen opleiding voor had, is een goede les geweest," zegt Schipperus. "Kijk naar de manier van denken en de drive van mensen. De rest kan gaandeweg geleerd worden. Mensen met een drive staan open voor uitdagingen. En door ze uitdagingen te geven die buiten hun comfortzone liggen, presteren ze boven wat ze dachten dat ze konden. Dat maakt ze trots, wat de betrokkenheid en daarmee uiteindelijk het succes van een organisatie ten goede komt."