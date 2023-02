 De beste banen van Nederland voor 2023 vind je in de financiële sector en ICT

Assistent accountant, Business analist en Product owner voeren lijst aan - Nederlanders die op zoek zijn naar een nieuwe baan kunnen dit het beste doen in de financiële sector en ICT. Dat blijkt een analyse van Indeed, wereldwijd en in Nederland de grootste vacaturesite. De lijst van beste banen in Nederland staat bol van banen in deze sectoren.



De rangschikking is gebaseerd op drie factoren: groei van het aandeel vacatures van 2019 tot en met 2022, een salarisminimum boven het mediaan salaris in Nederland (38.400,- euro per jaar, CBS statline) en ten minste tien procent van de vacatures moeten refereren aan ‘werken op afstand’.



Veranderende omstandigheden

Veel vacatures in de financiële sector scoren hoog in de lijst. Assistent accountants is aanvoerder van de lijst, gevolgd door business analisten op plek twee. Financieel controllers nemen de vierde plek in.

Voor functies als assistent accountants worden 29 procent vaker vacatures uitgegeven. Vacatures om financieel controllers te werven verschijnen ten opzichte van 2020 35 procent vaker.

"Bedrijven willen uiteraard altijd financieel grip hebben, de juiste investeringen doen en de beste koers bepalen, maar in onstuimige tijden is dat nog belangrijker’, aldus Stan Snijders, Managing Director bij Indeed Benelux.



Constante vraag

Niet alleen banen in financiële sector scoren hoog in de lijst. Ook de ICT-sector overheerst in de top 10 en dat past volgens Indeed bij de trend dat IT binnen bedrijven aanhoudend belangrijk blijft. Steeds meer bedrijven opereren in toenemende mate online en gegevensopslag en cybersecurity worden steeds vaker topprioriteit.

"Aannemelijk is dus dat de vraag naar mensen met technische skills niet zal stoppen," aldus Snijders. "De verwachting is dat er ook de komende jaren steeds meer specialistische kennis op dat gebied nodig is. Wanneer je die eigenschappen als werkzoekende hebt of die in de toekomst weet toe te eigenen, heeft dat een positief effect op je carrièrekansen. De vraag is groot."



Nieuw carrièreperspectief

"Als je een nieuwe stap in je carrière overweegt, wees je dan goed bewust van wat je kan en zoek voor nieuwe mogelijkheden. Maar neem vooral ook de tijd om te onderzoeken en te bepalen wat voor jou belangrijk is in je werk," aldus Snijders.

Indeed hoopt dat deze lijst met Beste Banen kan helpen bij die ontdekkingstocht en kan inspireren bij het maken van een nieuwe stap.



De beste tien Beste Banen voor 2023 in Nederland:



Assistent accountant De assistent accountant verwerkt en controleert de financiële administratie, verricht boekhoudkundige en soms ook fiscale werkzaamheden.

Salaris: €40.000 | tien procent remote/hybride | 2096 vacatures per miljoen banen | 29 procent groei sinds 2020



Business analist Een business analist, ook wel bedrijfsanalist genoemd, is een persoon die de behoeften van een bedrijf vertaalt naar bruikbare, innovatieve en efficiënte oplossingen. Taken van een business analist zijn onder meer het analyseren van de behoeften van een bedrijf, het ontwikkelen van nieuwe bedrijfsstrategieën en het begeleiden van communicatie tussen directie en uitvoerende medewerkers van een bedrijf.

Salaris: €57.600 | twaalf procent remote/hybride | 1951 vacatures per miljoen banen | 32 procent groei sinds 2020



Product owner Een product owner is verantwoordelijk voor de implementatie en (door)ontwikkeling van een product of dienst. De product owner is voor klanten het primaire aanspreekpunt voor de ontwikkeling van een succesvol product.

Salaris: €70.000 | negentien procent remote/hybride | 1839 vacatures per miljoen banen | 67 procent groei sinds 2020



Financieel controller Een financial controller is verantwoordelijk voor het controleren van het werk van de financiële afdeling. Ook schrijft hij of zij financiële rapportages, adviseert de directie over financiële beleidsvragen en ondersteunt bij het ontwikkelen, uitvoeren en monitoren van de financiën in het algemeen.

Salaris: €61.250 | tien procent remote/hybride | 1525 vacatures per miljoen banen | 34 procent groei sinds 2020



Program manager Een programmamanager, soms ook programmaleider genoemd, is binnen een bedrijf of organisatie verantwoordelijk voor het aansturen van programmadoelen en brengt samenhang aan tussen de verschillende deelprojecten of afdelingen.

Salaris: €69.000 | dertien procent remote/hybride | 1145 vacatures per miljoen banen | 28 procent groei sinds 2020



Operations manager Een operationeel manager, soms ook operations manager genoemd, heeft een leidinggevende functie en is verantwoordelijk voor het begeleiden van de dagelijkse gang van zaken binnen een afdeling, bedrijf of organisatie.

Salaris: €67.500 | elf procent remote/hybride | 1005 vacatures per miljoen banen | 25 procent groei sinds 2020



Cloud engineer Cloud-engineers identificeren en integreren publieke en private cloud computing-services en -oplossingen die organisaties helpen efficiënter, veiliger en met meer aandacht voor detail te werken. Ze lossen ook problemen met deze applicaties op wanneer cloudgebaseerde platforms problemen opleveren voor gebruikers.

Salaris: €72.500 | 25 procent remote/hybride | 829 vacatures per miljoen banen | 73 procent groei sinds 2020



Data engineer Data-engineers zijn verantwoordelijk voor het verzamelen, beheren en omzetten van onbewerkte gegevens in informatie die kan worden geïnterpreteerd door data-wetenschappers en bedrijfsanalisten.

Salaris: €75.000 | 28 procent remote/hybride | 606 vacatures per miljoen banen | 67 procent groei sinds 2020



Back-end developer Back-end developers zijn de experts die de mechanismen bouwen en onderhouden die gegevens verwerken en acties uitvoeren op websites. In tegenstelling tot front-end developers, die alles beheren wat je op een website ziet, zijn back-end developers betrokken bij gegevensopslag, beveiliging en andere server functies die je niet kunt zien.

Salaris: €60.000 | 40 procent remote/hybride | 540 vacatures per miljoen | 60 procent groei



Senior software engineer Een software engineer houdt zich bezig met het ontwerpen en bouwen van applicaties en programmeren en het testen van programmatuur. Je werkt samen met de klant en collega's, om zo een compleet en goed werkend programma te construeren dat voldoet aan de eisen van de opdrachtgever.

Salaris: €68.688 | 34 procent remote/hybride | 517 vacatures per miljoen | 101 procent groei