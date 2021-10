 Het werk van de toekomst: welke van deze vijf banen heb jij in 2030?

Er ontstaan tal van nieuwe functies - Het coronavirus heeft niet alleen de economie, maar ook de beroepsbevolking drastisch veranderd. Net zoals de uitvinding van het vliegtuig voor een volledig nieuw beroep 'piloot' zorgde, zorgen innovaties rond hybride werken, AI en cyberbeveiliging dat er nieuwe functies ontstaan. Deze functies kunnen inspelen op de gigantische verschuivingen die we hebben gezien in de manier waarop we werken.



De afgelopen jaren heeft het Cognizant Center for the Future of Work een reeks rapporten gepubliceerd over de Jobs of the Future 2030, waarin nieuwe functies worden gepresenteerd die in het volgende decennium gaan opduiken en een centrale rol gaan spelen voor bedrijven en werknemers overal ter wereld. Hieronder schetst Euan Davis, Head Center for the Future of Work bij Cognizant, vijf banen die binnenkort realiteit worden.



Mens-machine teammanager

Computers zijn niet meer weg te denken uit het kantoor van de 21e eeuw. En als je denkt dat computers nu al de dienst uitmaken; inzet van artificial intelligence (AI) groeit de komende jaren alleen maar verder. Volgens Cognizant’s Jobs of the future index gaan organisaties hun bedrijfsvoering baseren op data en inzichten die door computers worden gegenereerd. Maar die computers, hoe werken we daarmee samen? Wat zijn precies menselijke en computertaken? Dat is nu nog vaak een kwestie van ‘al doende leert men’. Om dit in de toekomst efficiënter vast te leggen zijn regelgeving en handhaving nodig. Daar komt een mens-machine teammanager bij kijken: die monitort hoe mens en computer zich tot elkaar verhouden, en of de organisatie het optimale uit de capaciteit van beiden haalt.



Datadetective

Met de toegenomen hoeveelheid computers en machines explodeert ook de hoeveelheid data binnen organisaties. Volgens Statista, dat verschillende onderzoeken samenbracht om tot een schatting te komen, verdubbelt het wereldwijde datagebruik de komende jaren. In 2021 genereren we zo’n 79 zettabytes aan data; in 2024 is dat maar liefst 149 zettabytes en een jaar later zelfs 181. Als er meer data beschikbaar is, is het moeilijker de juiste data te vinden. Dat merkt men nu al: datawetenschappers zijn schaars op de markt. Daarom wordt het uitpluizen van de juiste data (wat is bruikbaar en wat niet?) steeds moeilijker en heel belangrijk. Datadetectives gaan dat oplossen voor organisaties.



Algoritme vooroordeel-accountant

Een vaak gehoord, en terecht, bezwaar tegen algoritmen is dat ze altijd de vooroordelen van hun makers bij zich zullen dragen. De markt lijkt daar nog geen direct antwoord op te hebben; het is logisch dat de regels een product zijn van hun maker. Maar dat wil niet zeggen dat algoritmen, met al hun imperfecties, zomaar in het wild moeten kunnen functioneren. Een algoritme vooroordeel-accountant onderzoekt de broncode die algoritmes hun beslissingen laat nemen en kijkt kritisch naar de onuitgesproken vooroordelen die daarin zijn gekropen. Twitter nodigde mensen uit op zoek te gaan naar vooroordelen in hun codes. Vijf winnaars legden bloot dat Twitter’s foto-algoritme een voorkeur had voor lichtgekleurde, jonge mensen met vrouwelijke gelaatstrekken. De vooroordeel-accountant moet dat in de toekomst voorkomen.



Cybercalamiteiten voorspeller

Hoewel 2020 de boeken ingaat als het ‘jaar van COVID-19’, was dit ook het jaar van nóg een rampzalige ontwikkeling: de enorme toename van grote cyberaanvallen, met als voorbeeld die op Solar Winds. Hoe méér aanvallen er plaatsvinden, hoe belangrijker het in de toekomst wordt om ze te kunnen voorspellen. Het aan zien komen van cyberaanvallen is cruciaal in het tegenhouden ervan. Calamiteiten voorspellers schatten in de toekomst de momenten in waarop hun organisaties het meest kwetsbaar zijn of wanneer aanvallers het actiefst zijn. Zo helpen zij resources te spreiden en versterkingen aan te brengen waar én wanneer die nodig zijn.



Home office architect

Thuiswerken had in het begin van de pandemie niet het permanente gevoel dat het nu heeft. Men richtte home offices toen in alsof ze een paar maanden later weer naar kantoor zouden gaan. Anderhalf jaar later hebben thuiskantoren nog té vaak dat tijdelijke karakter, terwijl ze volgens een meerderheid van de beroepsbevolking blijvend zijn. Organisaties zullen in de toekomst home office architecten in dienst nemen die voor medewerkers regelen dat zij thuis ergonomisch kunnen werken. Het wordt bijvoorbeeld van essentieel belang dat zij ook thuis de juiste hard- en software en volledige beveiliging hebben. Om productiviteit van je medewerkers te garanderen moet je zorgen dat zij in een inspirerende omgeving zitten. Dat is nu nog vaak vrijblijvend; over tien jaar is dat een minimale vereiste voor het thuiskantoor.

Euan Davis besluit: "2021 is een reset-moment, een jaar waarin er steeds meer voorbeelden van het theoretische omgezet worden in echte banen. Maar voordat ze kunnen worden gecreëerd, moeten de banen van de toekomst eerst worden uitgedacht- en dat vereist visie en enige verbeeldingskracht."