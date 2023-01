 De vijf meest gevraagde beroepen in 2029

Virtuele werelden hebben potentie - Met kunstmatige intelligentie (AI) als zorgprofessional diagnoses stellen en aandoeningen voorspellen, of als Chief Purpose Planner ervoor zorgen dat je bedrijf zijn missie of doel blijft volgen. Het zijn twee voorbeelden van banen die we eind dit decennium kunnen verwachten, volgens Euan Davis, hoofd van Cognizant Research.



Euan Davis kijkt met een herziene blik naar eerdere rapporten van Cognizant’s Center for The Future of Work uit 2017 (21 jobs of the future) en 2018 (21 more jobs of the future), en voorspelt naar welke vijf beroepen de meeste vraag zal zijn in 2029.

De door AI-geadviseerde zorgprofessional. De zorgprofessional gebruikt machine learning om ziektes en aandoeningen te voorspellen, en zorgt ervoor dat patiënten zo efficiënt mogelijk worden verzorgd. De ethische inkoopfuctionaris die oplossingen en strategieën bedenkt voor het verkleinen van de CO2-voetafdruk van een bedrijf, binnen de producten en diensten. De cyberaanvalvertegenwoordiger en cyberrampvoorspeller, twee beroepen die cyberaanvallen voorkomen, dwarszitten, en aanpakken. De purpose manager. De purpose manager zorgt ervoor dat de visie en doelen van een bedrijf zijn meegenomen in de bedrijfsstrategie, en dat deze zowel intern als extern worden gecommuniceerd. Dit moet medewerkers het gevoel geven dat ze zinvol werk verrichten, en dat ze een ‘purpose’ hebben. 'Uni for Life'. Een soort coördinator voor levenslang leren. In de toekomst liggen de werkrelaties verder uit elkaar, waardoor de aandacht voor persoonlijke ontwikkeling van het individu nog belangrijker wordt. Dit schept de behoefte aan een coördinator die werknemers stimuleert om zich te blijven ontwikkelen. De gevraagde skills van de toekomst hebben vooral betrekking op het gebruik van machine learning, algoritmes, het visualiseren van data, data storytelling en experimentele technologieën. Maar: de beroepen van de toekomst draaien niet alleen om technische skills. "Zinvol werk is de komende jaren belangrijk als het aankomt op het aantrekken van talent binnen de nieuwe generatie. Ik denk dat zinvolheid een aandachtsgebied is geworden dat bedrijven in hun bedrijfsmodel moeten opnemen als ze hun bedrijf toekomstbestendig willen maken," zegt Euan Davis.



Groei in data- en AI-beroepen en digitale ervaringen

Het gebruik van data, de ontwikkeling van AI en de integratie hiervan in machine learning en digitale ervaringen, zijn drie gebieden waar nu al vraag naar is op de arbeidsmarkt. Daarnaast is cybersecurity ook erg belangrijk. De oorlog in Oekraïne en de gevoelige geopolitieke situatie tussen China, Rusland en de Verenigde Staten zorgt voor een extra focus op de veiligheid van digitale middelen en kritische infrastructuur op het hoogste niveau.



Virtuele werelden hebben potentie

Jaren geleden was de metaverse nog een vreemd concept, maar er werd wel degelijk al over virtuele werelden gesproken. Zo werd het idee van een 'E-sports arena builder' geïntroduceerd, iets wat vooral voor de Verenigde Staten erg relevant was.

Virtuele werelden hebben potentie. In Londen werd bijvoorbeeld een veertig jaar oud ABBA-concert gehouden in een virtueel theater dat speciaal voor dit concert ontwikkeld is. Met een indrukwekkende lichtshow en de vier avatars van de Zweedse zangers kreeg het publiek het gevoel dat ABBA écht op het podium stond. Het concert ontving veel positieve reacties en is tot maart 2023 uitverkocht.

Het idee van een 'E-sports arena builder' kan nog wel eens veel groter worden dan eerder werd voorspeld. "De E-sports arena en de mogelijkheid om verschillende virtuele universums te creëren kan makkelijk beïnvloeden welke beroepen in trek zijn in de toekomstige arbeidsmarkt. Het zal interessant zijn om te zien hoe dingen veranderen, vooral in de entertainmentsector. Persoonlijk kijk ik uit om te zien hoe experimentele technologie wordt toegepast bij de Olympische Spelen in Parijs in 2024, en in Londen in 2028," zegt Euan Davis.