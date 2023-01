 Aantal burn-outs stijgt opnieuw

Medewerkers voelen zich moedeloos: dit zijn de symptomen waar werkgevers op moeten letten - Het aantal jongeren met een burn-out is nog nooit zo hoog geweest, blijkt uit onderzoek van Cigna International Health. De wereldwijde enquête toont aan dat maar liefst 98 procent van werknemers in de leeftijd van achttien tot 24 jaar symptomen van een burn-out vertoont. Door de zorgelijke uitkomst van deze resultaten is Cigna een initiatief gestart om burn-out klachten op de werkvloer te verminderen.



Dr. Anne Lepetit, medisch directeur bij Cigna Europe benoemt de vijf belangrijkste symptomen van een burn-out onder medewerkers, waar werkgevers op kunnen letten:

1. Terneergeslagen voelen: het gevoel dat je te veel werkzaamheden op je bord hebt

2. Hulpeloos voelen: regelmatig een gevoel voor richting verliezen

3. Twijfelen aan jezelf: een gebrek aan vertrouwen in jezelf en je capaciteiten

4. Negatief denken: een patroon van negatief denken over jezelf en je omgeving

5. Uitputting: zowel fysiek als mentaal



Dr. Lepetit zegt hierover: "Burn-out is een reëel probleem voor ons allemaal, vooral op de werkvloer. Bijna drie jaar na de pandemie zorgt mentale uitputting, die hiermee verband houdt, ervoor dat mensen letterlijk crashen.

Het is belangrijk om te begrijpen wat een burn-out inhoudt, vooral als je een leidinggevende rol hebt. Burn-out is het gevoel moedeloos te zijn. Het is geen ziekte en het wordt geclassificeerd als een syndroom. Maar als het onbehandeld blijft, kan het leiden tot andere ernstige psychische aandoeningen en lichamelijke problemen, zoals hartaandoeningen en een hoge bloeddruk".

Meer dan 3.000 professionals over de hele wereld namen deel aan de jaarlijkse 360 Global WellBeing Survey van Cigna International. Uit het rapport blijkt dat klachten onder werknemers over geestelijke gezondheid in 2022 met 31 procent toenam. Terwijl 40 procent van de werknemers behoefte heeft aan zorg voor hun geestelijke gezondheid van hun werkgever, blijkt dat slechts 24 procent de werkgevers dit ook daadwerkelijk verleent.

De gestegen kosten in levensonderhoud wordt aangedragen als één van de belangrijkste stressfactoren onder de ondervraagden. Meer dan een derde (36 procent) geeft dit als oorzaak op voor hun stress, wat aantoont hoe financiële zorgen de gezondheid van mensen beïnvloeden - iets waar werkgevers zich misschien niet van bewust zijn.

Het onderzoek wijst ook op een gebrek aan begrip over subtiele manieren waarop burn-out het welzijn kan beïnvloeden anders dan alleen emotionele en fysieke uitputting. Veel mensen duiden wat ze ervaren en hoe hun gezondheid wordt beïnvloed verkeerd. Ze modderen dan vaak verder aan, wat leidt tot meer problemen en burn-outs.



Burn-out managen

Cigna International werkt samen met werkgevers om ze te helpen burn-outs aan te pakken. Dr. Anne Lepetit geeft hiervoor de volgende checklist op:

1. Vraag regelmatig hoe het met jouw werknemers gaat en neem de tijd om actief te luisteren;

2. Stel dagelijkse doelen die minimale inspanning vergen, zoals elke dag vijftien minuten wandelen;

3. Grijp iedere kans aan om een collega of teamlid te prijzen;

4. Heb een positieve mindset, deze moet vanaf bovenaf doorsijpelen naar alle medewerkers;

5. Introduceer lichaamsbeweging in je dagelijkse routine.