 Een op de vijf: “burn-out of -gerelateerde klachten vooral aan jezelf te danken”

Achttien procent denkt dat collega’s weleens stressklachten overdrijven - Maar liefst 21 procent van alle Nederlanders vindt dat mensen met een burn-out of burn-out-gerelateerde klachten dat voornamelijk aan zichzelf te danken hebben. Dit blijkt uit onderzoek van Tijdwinst.com onder 1.022 Nederlanders werkzaam in loondienst, uitgevoerd door Panelwizard. Bovendien lijkt er twijfel te bestaan over de ernst, want een vijfde van alle ondervraagden verdenkt hun collega’s ervan weleens stress gerelateerde klachten aan te dikken.



Met 26 procent denken vooral mannen dat collega's met een burn-out dat voor het grootste deel aan zichzelf te wijten hebben. Onder vrouwen bedraagt dit percentage slechts vijftien procent. "Een burn-out is geregeld het gevolg van één of meerdere onderliggende problemen, zoals slecht plannen, te veel van jezelf eisen en scheef verwachtingsmanagement," zegt Björn Deusings, directeur en eigenaar van Tijdwinst.com. "Als je dit als werknemer inziet, je tijd beter indeelt en zaken bespreekbaar maakt, kan je vaak een flink deel van de burn-out-gerelateerde klachten voorkomen. We moeten nadenken over de ‘always on mentaliteit’ die werkgevers en werknemers eisen van elkaar, want deze is destructief. Wat ook niet helpt, is dat burn-out een verzamelterm lijk te zijn geworden voor allerlei fysieke en psychologische klachten. Het wordt steeds meer een modewoord dat te gemakkelijk gebruikt wordt."



Persoonlijk leiderschap

In het geval dat een medewerker toch een burn-out krijgt, vindt maar liefst 33 procent van alle ondervraagden dat niet alleen de werkgever verantwoordelijk is voor de bijbehorende verzuim- en herstelkosten. Opvallend is dat hoogopgeleiden (35 procent) een stuk coulanter zijn voor hun baas dan praktisch geschoolden (23 procent), wanneer de werkgever te maken krijgt met een werknemer die uitvalt met een burn-out. Om eventueel toekomstig verzuim zoveel mogelijk voor te zijn, pleit één op de vijf respondenten voor een verplichte psychologische screening tijdens het sollicitatieproces. Deusings: "Het nemen van verantwoordelijkheid door de werknemer voor zijn eigen werksituatie, kan bijdragen aan de oplossing van werkstress-gerelateerde klachten en het voorkomen van problemen in de toekomst. Werknemers moeten leren om even afstand te nemen als de emmer dreigt over te lopen en dit tijdig aan te kaarten bij de werkgever. Zonder persoonlijk leiderschap lopen ze het risico dat het werk hen uitkiest in plaats van andersom."