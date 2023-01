 'Aanwezigheid bij cursus voldoende voor diploma'

Een derde van organisaties heeft ‘vinkjescultuur’: papiertje belangrijker dan daadwerkelijke kennis en vaardigheden - Bijna de helft (48 procent) van de medewerkers met een cruciaal beroep heeft het gevoel dat fysieke of online aanwezigheid bij een cursus voldoende is om een certificaat of diploma te krijgen. Een certificaat of diploma staat dus niet gelijk aan bekwaamheid. Dit blijkt uit onderzoek van Drillster onder ruim 1.000 medewerkers met een cruciaal beroep. Denk hierbij aan beroepen in sectoren als de zorg, het onderwijs of het openbaar vervoer.



Een derde (33 procent) van de medewerkers met een cruciaal beroep geeft toe dat er binnen hun organisatie een ‘vinkjescultuur’ heerst. Oftewel: een situatie waarin organisaties processen en beleid controleren aan de hand van een checklist. Als medewerkers beschikken over de juiste certificeringen en diploma’s, zorgt dat voor vinkjes op de checklist. Dit blijkt echter niet garant te staan voor het juiste kennisniveau. Wanneer er cursussen worden gevolgd, zijn deze volgens medewerkers namelijk lang niet altijd nuttig. Ruim een derde (36 procent) geeft aan dat zij maar weinig opsteken van online cursussen die ze volgen. Een cursusdag op locatie scoort beter, daar geeft slechts dertien procent aan er weinig van op te steken.

Marco van Sterkenburg, CEO bij Drillster: "Wanneer medewerkers een training of cursus volgen, is het cruciaal dat belangrijke kennis en skills geborgd worden. Als werkgever wil je dat jouw teams continu over de juiste, up-to-date-kennis en vaardigheden beschikken. Doordat bij veel trainingen fysieke of online aanwezigheid al voldoende blijkt, hebben diploma’s en certificaten in de praktijk weinig waarde. Het is schokkend dat er genoegen wordt genomen met ‘slechts’ het papiertje, want daarmee is iemand bevoegd, maar niet perse bekwaam. Zeker in cruciale sectoren kunnen de gevolgen hiervan zeer schadelijk zijn. Een continue leeroplossing die te allen tijde inzicht biedt in kennisniveaus, in plaats van sporadisch nagaan of iedereen over de juiste kennis beschikt, is dan effectiever. Ook als dat een online leeroplossing betreft."