 Dankzij lockdown beseft werkend NL het belang van altijd blijven leren

Beschikbare tijd vormt barrière: twee derde van werkend Nederland volgt liever korte training dan lange opleiding - Door de lockdown realiseert 36 procent van de werkende Nederlanders zich meer dan ooit dat het belangrijk is om altijd te blijven doorleren. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Bezinning leidt tot inzicht’ van Online Academy, uitgevoerd onder ruim 1.100 Nederlanders in loondienst. Zeven procent van de werkenden is vanwege corona gestart met een training, cursus of opleiding of gaat hiermee starten.



Het percentage dat zich wil laten om- of bijscholen, omdat de kans reëel is dat hij zijn baan verliest door de coronacrisis, ligt ongeveer even hoog: op acht procent. Het percentage werkenden dat zich sowieso wel zou willen laten omscholen, maar niet goed weet welke opleiding hem ook daadwerkelijk kansen op nieuw werk brengt, ligt veel hoger: op twintig procent.



Korte training klassikaal en digitaal onderwijs

Als men zich laat omscholen, volgt maar liefst twee op de drie (68 procent) liever een korte training dan een opleiding die minstens een jaar duurt. Verder volgt dertig procent liever een online opleiding dan een klassikale opleiding. Het liefst ziet men klassikaal onderwijs waar online leren een aanvulling op is. De ruime meerderheid (57 procent) vindt dit prettig.

Tom Bos, directeur bij Online Academy: "Bijna 40 procent geeft aan dat de lockdown bij hen heeft geleidt tot bezinning en een groter inzicht in ontwikkelpunten. Men beseft dat continu ontwikkelen belangrijk is om na de huidige crisis nog mee te kunnen doen. De lockdown heeft ons tijd gegeven om te reflecteren. Tijdens de lockdown bleken mensen meer tijd te hebben, mensen in de zorg daar gelaten, maar in de normale situatie ontbreekt deze tijd en zijn er andere prioriteiten. Dat betekent dus dat je slim moet leren. Bij Online Academy hebben we gezien dat het effectief is om iedere dag tien minuten te besteden aan leren. Op die manier kost leren weinig tijd, het creëert veel tijd om de opgedane kennis uit te proberen in het werk en het brein heeft voldoende tijd om de opgedane kennis te verwerken en om te zetten naar het langetermijngeheugen."