 Zo doorstaat u mentaal de koude wintermaanden

Kwart Nederlanders last van winterdip - Het is Siberisch koud, de dagen zijn kort en we zitten nog altijd aan huis gekluisterd: dé ingrediënten voor een winterdip. Uit onderzoek van Atida Pure blijkt dan ook dat een kwart (26 procent) van de Nederlanders last heeft van de zogeheten winterblues. Een tekort aan zonlicht is volgens het merendeel (77 procent) de grootste boosdoener.



Ruim een derde (36 procent) van de ondervraagden slikt tijdens de wintermaanden dan ook vitamine D.



Vrouwen vaker winterdip dan mannen

Een winterdip kenmerkt zich door een neerslachtig en somber gevoel. Uit het onderzoek komt naar voren dat vrouwen (29 procent) hier vaker last van hebben dan mannen (22 procent). Bovendien komt een winterdip meer voor in de leeftijdscategorieën 18-34 jaar (35 procent) en 35-49 jaar (33 procent), dan bij 50-plussers (22 procent). De huidige gezondheidscrisis doet daar nog eens een schepje bovenop, want een op de drie (33 procent) Nederlanders is voornemens om zijn of haar mentale gezondheid dit jaar te verbeteren.



Tekort aan zonlicht

Waarom heeft men eigenlijk last van een dip tijdens de wintermaanden? Zelf geven de ondervraagden aan dat dit komt door een tekort aan zonlicht (77 procent), het minder buiten zijn (47 procent), de kou (41 procent), minder sociale activiteiten (34 procent) en minder beweging (29 procent). En laten we eerlijk zijn, dat we met z’n allen al maandenlang thuiszitten doet ook weinig goeds met de gemoedstoestand.



Weg met de winterdip

Werk aan de winkel dus. Zo geeft ruim een derde (36 procent) van de Nederlanders aan vitamine D te slikken om een winterdip tegen te gaan. Verder probeert een groot deel van de mensen het thuis gezellig te maken (54 procent), meer naar buiten te gaan (49 procent), meer te bewegen (39 procent) en gezonde voeding te nemen (37 procent).



Supplementen slikken

Naast meer bewegen en gezonder eten, helpt ook ijzer bij het verminderen van vermoeidheid. Bovendien activeert magnesium de natuurlijke energie in het lichaam en draagt vitamine B12 bij aan een heldere geest.