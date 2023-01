 Zes manieren om de plakfactor van je organisatie te vergroten

Voorkom dat je beste mensen vertrekken - De grote uittocht van het personeel in de IT-sector ging in 2021 van start en loopt niet zo snel terug als velen hadden gehoopt. De MIT Sloan Management Review wijst vijf oorzaken aan voor dit massale personeelsverloop, in volgorde van belangrijkheid: een giftige bedrijfscultuur, onzekerheid over het baanbehoud en reorganisaties, burn-out, onvoldoende erkenning en een onbevredigende omgang van de werkgever met de coronacrisis.



Richard Hamaker, Senior HR Business Partner bij Leaseweb, geeft zes tips om de plakfactor van je organisatie te vergroten.



Omarm het ‘eigene’

Uit het onderzoek van MIT Sloan Management Review kwamen twee belangrijke bevindingen naar voren voor HR-professionals in de IT-sector. Hamaker licht toe: "Ten eerste bleek dat het personeelsverloop het hoogst is onder werknemers die halverwege hun carrière zijn. Managers, met andere woorden. Ten tweede bleek er in de IT-sector en de gezondheidszorg sprake te zijn van de meeste ontslagnames. Het onderzoek wees daarnaast op significante verschillen in het aantal ontslagnames tussen mannen en vrouwen en witte medewerkers en werknemers van kleur. Strategieën voor personeelsbehoud moeten daarom niet uitgaan van een universele aanpak, want binnen elke organisatie ziet de samenstelling van het personeel er anders uit. Hoe kenmerkender je aanpak, hoe trotser je werknemers worden op hun rol binnen de organisatie."



Persoonlijk en professioneel gaan hand in hand

In de praktijk blijkt dat werknemers die een persoonlijke band voelen met minstens één collega productiever zijn, zich meer betrokken voelen en langer in dienst blijven. Hamaker: "Dat betekent dat vriendschappen, mentoraten, sociale verbanden en ‘people first’-initiatieven belangrijk zijn. Managers zouden het welbevinden van werknemers structureel moeten peilen, zeker als er sprake is van hybride werken of volledig thuiswerken. Teamleden zullen hierdoor sneller geneigd zijn om punten van zorg bij hun manager aan te kaarten voordat ze kunnen uitgroeien tot serieuze problemen."



Ruim tijd in voor de leuke dingen

Iedereen moet plezier op het werk kunnen beleven. Dit is van cruciaal belang ten tijde van een sterk personeelsverloop. Aan het begin van de coronacrisis had 70 procent van alle bedrijven moeite met het op peil houden van het moreel van het personeel. En twee jaar na dato worstelen ze daar nog altijd mee. Hamaker: "Of mensen vanuit huis blijven werken of niet, het is voor iedereen belangrijk om lol op het werk te beleven. Vind de gangmakers, de actieve mensen tijdens chatsessies en de ambassadeurs, reik hen de middelen aan die ze nodig zeggen te hebben om iets te organiseren en ga na welke resultaten dit oplevert. Wat je ook doet, het belangrijkste is om te zorgen voor een juiste balans tussen werk en privé."



Zet diversiteit, gelijke behandeling en inclusie (DE&I) centraal

Glassdoor publiceert jaarlijkse zijn Workplace Trends-rapport en zij verwachten dat DE&I een belangrijk aandachtsgebied zal blijven. Hamaker: "Initiatieven op het gebied van DE&I staan op een kantelpunt. Steeds meer werknemers verwachten binnen hun organisatie vooruitgang op dit gebied te zien; alleen goede voornemens is niet meer voldoende. Investeren in DE&I is niet alleen een goed idee vanuit het perspectief van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Het zou een kerncomponent moeten zijn van elke strategie die betrekking heeft op het verbeteren van de bedrijfscultuur. Bij bedrijven met een hoge mate van diversiteit, gelijke behandeling en inclusie blijkt keer op keer dat het management een prioriteit van DE&I heeft gemaakt en begrijpt hoe belangrijk dit is voor het bedrijfsresultaat. Een sterke DE&I-cultuur draagt bij aan unieke ideeën, zelfstandigheid, ondernemerschap en creativiteit."



Zorg voor goede secundaire voorwaarden

Het is bekend dat de meeste werknemers een sterke bedrijfscultuur prefereren boven een hoger salaris. Toch is het in deze turbulente tijden belangrijk om oog te houden voor financiële stimulansen. Hamaker: "Traditionele manieren voor het vinden en binden van werknemers, zoals een bonus bij indiensttreding en concurrerende secundaire voorwaarden zoals pensioen en zorgverzekering, zijn tegenwoordig slechts een openingsbod: aanvullende niet-financiële arbeidsvoorwaarden worden steeds belangrijker. Dan valt onder meer te denken aan verbeterde beleidsregels op het gebied van zwangerschapsverlof, ondersteuning voor de mentale gezondheid van het personeel en verlof voor mantelzorgers."



Bied een luisterend oor

Door de pandemie werden bedrijven gedwongen om op nieuwe en creatieve manieren na te denken over de manier waarop zij met medewerkers communiceren, hen betrokken houden en hen om feedback vragen. Het personeelsverloop ligt 14,9 procent lager bij organisaties die werknemers regelmatig om feedback vragen én op passende wijze reageren. Hamaker: "Iets wat in sterke mate bijdraagt aan een giftige bedrijfscultuur, is het uitblijven van actie door de werkgever. We hebben het dan over valse beloftes en feedback die aan dovemansoren is gericht." Volgens een onderzoek door Catalyst en The Harris Poll vinden veel werknemers dat hun werkgever geen begrip en empathie voor hen toont. Hamakers: "Dat geldt in het bijzonder voor werkende ouders en mantelzorgers. Moderne werknemers snakken naar flexibiliteit, of het nu gaat om de werklocatie, de uren waarop wordt gewerkt of de manier waarop dat gebeurt."

Hamaker concludeert: "Het is niet makkelijk om concurrerend te blijven bij schaars talent en een historisch krappe arbeidsmarkt. Maar met een ‘people first’-instelling die de unieke bedrijfsvisie en -waarden belichaamt is dat wel mogelijk. Kijk naar de karakteristieken van je organisatie en formuleer vervolgens een strategie voor de ontwikkeling van een authentieke bedrijfscultuur die is geworteld in de behoeften van het personeel. In een tijd waarin er zoveel vacatures onvervuld blijven is het van cruciaal belang hierop de focus te houden. Dit kan je door de woeste golven loodsen die ook dit jaar waarschijnlijk zullen aanhouden."