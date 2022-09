 63 procent van de medewerkers voelt zich niet gehoord door de directie

Als er geen verbinding is zijn medewerkers minder gemotiveerd - Een ruime meerderheid (63 procent) van werkend Nederland vindt dat directies niet goed naar (uitvoerend) personeel luisteren. Bovendien zegt 40 procent van de mensen dat hun werkgevers ronduit te weinig doen om huidig personeel te behouden. Dat zijn de belangrijkste bevindingen uit recent onderzoek dat Markteffect uitvoerde voor de Nationale MeewerkWeek.



De Nationale MeewerkWeek, een initiatief van schoonmaakorganisatie CSU, vroeg personeel van bedrijven met meer dan 100 medewerkers naar de betrokkenheid van hun managers. De cijfers onderschrijven de uitdagingen waar organisaties in de krappe arbeidsmarkt voor staan: organisaties moeten alles uit de kast halen om personeel te vinden én te behouden. En wat blijkt: dat zit ‘m niet in grote cadeaus maar juist in basale zaken.

Van de medewerkers die zich niet gehoord voelen geeft ruim de helft (56 procent) aan behoefte te hebben aan een werkbezoek vanuit de directie op de werkvloer. Ook zouden zij een tevredenheidsonderzoek onder medewerkers (39 procent) of face-to-face gesprekken met de directie (37 procent) waarderen.



Betrokkenheid vanuit de directie

Als het gaat om de zichtbaarheid van de directie geeft bijna de helft van de respondenten (48 procent) aan de directie vrijwel nooit te zien en is 43 procent van de medewerkers van mening dat de directie niet weet met welke uitdagingen men op de werkvloer te maken heeft. Om hier verandering in aan te brengen is enerzijds de meerderheid (72 procent) van de medewerkers bereid om open te zijn tijdens een gesprek met de werkgever en ervaart 68 procent van de werknemers dat de werkgever daadwerkelijk aan de slag gaat met de ontvangen feedback.

John van Hoof, voorzitter Raad van Bestuur bij CSU: "Door de krapte op de arbeidsmarkt is het behouden van goede medewerkers nu noodzaak om de capaciteit binnen bedrijven en organisaties goed op peil te houden. De resultaten uit het onderzoek vertellen ons dat sommige organisaties nog onvoldoende bezig met betrekking tot het behoud van medewerkers. Als er geen verbinding is zijn medewerkers minder gemotiveerd en bevlogen en bestaat het risico van vertrek. Goed werkgeverschap betekent ook je gezicht laten zien, ‘de vloer’ opgaan en het gesprek aangaan met je medewerkers. Mensen werken niet voor een logo of stenen, is mij ooit verteld en ik geloof dat ook. Mensen werken voor hun collega’s en voor een manager waarvan ze zeggen: "Dat is een fijn persoon."



Nationale MeewerkWeek

Om de werkvloer en de directie dichter bij elkaar te brengen organiseert CSU voor het zesde jaar de Nationale MeewerkWeek. Tijdens de Nationale MeewerkWeek werken CEO’s en managers mee op de werkvloer van hun bedrijf. De zesde editie van de Nationale MeewerkWeek vindt plaats van maandag 26 september tot en met vrijdag 30 september 2022. Voorgaande jaren deden onder andere bedrijven als Post NL, PSV en Avans mee aan de Nationale MeewerkWeek. Kijk voor meer informatie en aanmelding op www.nationalemeewerkweek.nl