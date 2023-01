 De top drie tech-trends volgens Alibaba

Chinees techbedrijf deelt belangrijkste ontwikkelingen op basis van wereldwijd onderzoek - Alibaba DAMO Academy ("DAMO") deelt de belangrijkste tech-trends waar vrijwel iedere branche mee te maken zal krijgen. De top drie ontwikkelingen zijn generatieve AI, dual-engine decision intelligence en cloud-native security.



De trends zijn samengesteld op basis van analyse van openbare publicaties en octrooiaanvragen van de afgelopen drie jaar, in combinatie met interviews met bijna 100 wetenschappers, ondernemers en ingenieurs over de hele wereld. Deze technologische top tech-trends zullen in 2023 naar verwachting tot versnelde doorbraken leiden en een positieve economische én maatschappelijke impact hebben op alle vitale industrieën.



Trend 1: Generatieve AI

Generatieve AI genereert nieuwe content op basis van een gegeven verzameling tekst-, beeld- of audiobestanden. Zeker dankzij populaire tools zoals ChatGPT is generatieve AI inmiddels zeer populair en zal naar verwachting dan ook steeds groter worden. Het groeiende aantal toepassingen van generatieve AI zal de digitale contentproductie transformeren. Geholpen door toekomstige technologische vooruitgang en kostenbesparingen zal generatieve AI volgens DAMO een inclusieve technologie worden die de verscheidenheid, creativiteit en efficiëntie van contentcreatie aanzienlijk kan verbeteren.



Trend 2: Dual-engine decision intelligence

Traditionele besluitvorming is aangedreven door operationeel onderzoek. Dual-engine decision intelligence voegt daar een tweede ‘motor’ aan toe: machine learning. Deze combinatie maakt dynamisch en real-time bedrijfsmiddelenbeheer mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan realtime distributie van elektriciteit, optimalisatie van de doorvoer in havens, toewijzing van standplaatsen op luchthavens en verbeteringen in productieprocessen. Op soortgelijke wijze kan deze technologie ook bedrijven helpen hun operationele efficiëntie te verbeteren.



Trend 3: Cloud-native security

Naar alle verwachting blijft cloud computing en security een sleutelrol spelen in de digitale transformatie van bedrijven. Aangezien securitytechnologieën en cloud computing steeds vaker (moeten) worden geïntegreerd, focussen securitydiensten meer en meer op cloud-native, platformgerichte en intelligente oplossingen. DAMO verwacht dat cloud-native security de komende drie tot vijf jaar veelzijdiger, preciezer en dynamischer zal worden, wat het geschikter maakt voor multi-cloudarchitecturen en hybride omgevingen.

"In 2023 zal technologische ontwikkeling co-design van software en hardware stimuleren, samen met de integratie van computer- en communicatietechnologieën. Verdere digitale transformatie zal de uitrol van AI bevorderen en publiek-private samenwerking stimuleren op het gebied van securitytechnologie en -beheer," aldus Jeff Zhang, hoofd van Alibaba DAMO Academy.

Andere trends die DAMO ziet, zijn voorgetrainde multimodale funderingsmodellen, chiplets, in-memory processing, hardware/software-geïntegreerde cloud computing-architectuur, ‘predictable fabric’ op basis van edge-cloud synergie, computationele beeldvorming en grootschalige digital twins van stedelijke gebieden.