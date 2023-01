 Nederlander hield afgelopen feestdagen de hand op de knip

Er werd voornamelijk bespaard op feestkleding en kerstversiering - Maar liefst 60 procent van de Nederlanders heeft de afgelopen decembermaand meer op hun uitgavenpatroon gelet dan voorgaande jaren. Dat blijkt uit onderzoek van Flanderijn, uitgevoerd onder zo’n 1.200 Nederlanders. Door de hoge inflatie zijn voor veel Nederlanders de vaste lasten afgelopen jaar enorm gestegen, met als resultaat dat er op andere kostenposten bezuinigd moest worden.



Afgelopen feestmaand werd er met name bespaard op feestoutfits. Maar liefst 37 procent van de Nederlanders gaf daar bewust minder geld aan uit dan voorgaande jaren. Maar ook op kerstversiering, vuurwerk en cadeaus werd door veel Nederlanders bespaard. Respectievelijk 34, 31 en 30 procent geeft aan afgelopen jaar bewust minder geld te hebben besteed aan die zaken. Op eten en uitjes werd relatief het minst bespaard, maar met respectievelijk 27 en 25 procent is er nog steeds een aanzienlijke groep Nederlanders die daar minder aan gespendeerd heeft.

Niet alle Nederlanders hoefden te besparen op hun uitgaven: een kleine groep van 31 procent heeft afgelopen december niet bewust in hun uitgaven gesneden.



Sociale druk om geld te besteden

Omdat de decembermaand altijd hoge verwachtingen met zich meebrengt wat betreft eten, cadeaus en versiering, kan het zijn dat men niet de ruimte voelde om financieel een pas op de plaats te doen. Gelukkig was dat afgelopen jaar slechts beperkt aan de orde: dertien procent van de Nederlanders heeft in december door sociale druk meer uitgegeven dat hij wilde.

Michel van Leeuwen, directeur en gerechtsdeurwaarder bij Flanderijn: "De hoge inflatie en gestegen energieprijzen hebben tot gevolg dat er een hele nieuwe groep Nederlanders te maken krijgt met betalingsproblemen. Mensen die normaal gesproken nooit moeite hadden met het betalen van hun rekeningen moeten nu veel meer op hun uitgavenpatroon letten. Uit ervaring weten we dat het lang kan duren voordat dit gebeurt en er moeilijk op te lossen schulden ontstaan. De resultaten van dit onderzoek laten echter zien dat veel Nederlanders zelfs in een feestmaand besparingen hebben doorgevoerd. Dit is zeker ook te danken aan alle aandacht die door financiële instanties en media besteed wordt aan het bespreken en daarmee normaliseren van betalingsproblemen. Dit werpt duidelijk zijn vruchten af."