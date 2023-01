  Werkgever doet onvoldoende om kennisniveau medewerkers cruciale beroepen op peil te houden

Ruim twee op vijf organisaties in cruciale sectoren neemt medewerkers zonder juiste diploma’s aan - 45 procent van de medewerkers met een cruciaal beroep vindt dat hun werkgever meer aandacht zou moeten besteden aan het onderhouden van het kennisniveau op de werkvloer. Dit blijkt uit onderzoek van Drillster onder ruim 1.000 medewerkers met een cruciaal beroep. Denk hierbij aan beroepen in sectoren als de zorg, het onderwijs of het openbaar vervoer.



Een kwart (25 procent) van de medewerkers geeft aan dat hun werkgever tekortschiet in het beschikbare budget voor bijscholing, bijvoorbeeld over veranderingen in protocollen en wet- en regelgeving. Een gelijke groep van 25 procent is van mening dat hun werkgever ondermaats communiceert over dit soort veranderingen binnen hun vakgebied.



Nieuwe medewerkers onvoldoende geschoold

Zeven op de tien bedrijven in cruciale sectoren (71 procent) kijken bij het aannemen van nieuwe medewerkers naar of zij beschikken over de juiste certificaten en diploma’s. Toch blijkt dat bij ruim twee op de vijf bedrijven (42 procent) medewerkers worden aangenomen die niet over de juiste papieren beschikken. In de helft (50 procent) van de gevallen worden nieuwe medewerkers versneld opgeleid. In andere gevallen volgen zij een opleiding op regulier tempo of worden ze zelfs helemaal niet opgeleid.

Marco van Sterkenburg, CEO bij Drillster: "Medewerkers in cruciale sectoren voelen zich blijkbaar onvoldoende gesteund door hun werkgever in bijscholing om hun werk goed en veilig uit te voeren. Een schokkend resultaat. De werkgever draagt een verantwoordelijkheid voor het inzetten van adequaat gekwalificeerd personeel, zowel qua bevoegdheid als bekwaamheid. Maar omdat een in het verleden behaald diploma of certificaat na verloop van tijd geen bekwaamheid meer garandeert, is het belangrijk dat erop wordt toegezien dat het kennisniveau van personeel tijdig bijgespijkerd wordt en continu op het gewenste niveau is. Het faciliteren van de juiste opleidingen en trainingen is dus een belangrijke taak van de werkgever. Zo zorg je voor gekwalificeerd én bekwaam personeel. Cruciaal, want beroepen in deze sectoren vervullen een belangrijke rol in onze samenleving."