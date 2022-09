 Kennis HR-professionals over actuele wet- en regelgeving zwaar onvoldoende

Geen idee over hoogte kilometervergoeding of duur betaald ouderschapsverlof - Nederlandse HR-professionals beschikken over onvoldoende kennis over wet- en regelgeving op het gebied van HR. Meer dan de helft (51 procent) weet niet hoeveel de belastingvrije kilometervergoeding in 2023 bedraagt en maar liefst driekwart (73 procent) weet niet hoeveel werkweken betaald ouderschapsverlof ouders mogen opnemen. Ook weet maar 22 procent van de respondenten tot welk bedrag de 30 procent-regeling wordt beperkt.



Dit blijkt uit de Wet- en Regelupdate van Visma | YouServe die ruim 1.000 Nederlandse HR-professionals vroeg naar hun kennis én mening over verschillende bestaande en nieuwe HR-regelingen die tijdens de voorjaarsnota bekend zijn gemaakt. Morgen, op Prinsjesdag, worden deze en meer regelingen definitief gepresenteerd.



Onvoldoende kennis

Op de vraag hoeveel de kilometervergoeding per 2023 bedraagt, meende 21 procent dat dit 20 cent per kilometer bedroeg. Nog eens achttien procent meende dat 23 cent per kilometer het juiste antwoord was, terwijl het juiste antwoord 21 cent is. Het betaald ouderschapsverlof, dat sinds 2 augustus negen weken bedraagt, duurt volgens 22 procent van de respondenten acht weken, en volgens megentien procent is dit tien weken. De 30 procent-regeling, ook wel de expatregeling genoemd, wordt beperkt tot de Balkenendenorm, waarvan 78 procent van de respondenten het bedrag van deze norm niet kent.



Juiste kennis is cruciaal

Wet- en regelgeving is complex en voortdurend in beweging. Vaak hebben wijzigingen veel impact op een organisatie en op de persoonlijke omstandigheden van medewerkers. Daarom is het cruciaal dat HR-professionals op de hoogte zijn van de laatste trends van wet- en regelgeving op het gebied van HR en dat administratieve wijzigingen tijdig in HRM-systemen aangepast zijn. Een meerderheid van 52 procent geeft aan dat de overheid onvoldoende rekening houdt met de gevolgen van hun beslissingen voor werkgevers met betrekking tot investeringen in tijd en geld voor de aanpassingen van administratieve HRM-systemen. Een kwart van hen stelt dan ook dat zij onvoldoende tijd hebben om de wijzigingen juist door te voeren.

"Het is stuitend om te zien dat essentiële kennis rondom HR wet- & regelgeving onvoldoende paraat is bij de gemiddelde HR-professional. Dit kan leiden tot veel administratieve fouten, herstelwerk en ontevredenheid bij medewerkers," zegt Simon Kornblum, director bij Visma | YouServe. "Vanwege hun rol binnen de organisatie en de impact die wijzigingen in wet- en regelgeving kunnen hebben op persoonlijk niveau, is het juist zo belangrijk dat zij op de hoogte zijn van de laatste wijzigingen. Bij klanten die wij helpen om HR-processen te digitaliseren en te optimaliseren, zorgen wij dat alle relevante wijzigingen voor HR direct worden meegenomen in de gangbare processen. Op die manier ontzorgen wij de HR-afdeling en is zij in staat om echt te focussen op de strategische HR-projecten."



Op donderdag 29 september om 11.00 uur organiseert Visma | YouServe een webinar waarin alle belangrijke HR-topics worden besproken en inzicht wordt gegeven in de plannen voor 2023. Aanmelden kan via deze link.